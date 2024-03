Gracias al servicio de medición server to server de Convertiam es posible potenciar campañas de marketing

Para empresas de múltiples sectores es esencial obtener información detallada y confiable sobre los comportamientos que se desarrollan online.

De esta manera, es posible tomar decisiones estratégicas en marketing y publicidad. En particular, un método eficaz consiste en realizar una medición server to server. Esta recopilación de datos de alta calidad se produce al cargar scripts directamente en un servidor.

Se trata de un recurso que permite a las empresas ajustar y optimizar sus estrategias en tiempo real, mejorando la eficacia de sus campañas y maximizando el retorno de inversión. Para llevar a cabo este tipo de acciones es posible recurrir a los servicios de Convertiam, una agencia especializada en este servicio. Esta empresa ofrece soluciones avanzadas que cumplen con las regulaciones vigentes en el seguimiento de datos en línea.

Impacto positivo de una medición server to server El enfoque de Convertiam no solo resuelve desafíos técnicos, sino que también mejora la experiencia del usuario. Con la implementación de scripts en el servidor, en lugar del navegador, se optimiza la velocidad de un sitio web. Esta mejora no solo beneficia la tasa de conversión, sino que también tiene un impacto positivo en el SEO. Por estos motivos, los clientes que eligen Convertiam experimentan un sitio web más rápido y mejoras en la retención de visitantes y la conversión de leads.

A su vez, el uso de first party cookies, una característica central de la metodología server to server, es una estrategia clave para sortear los bloqueadores de anuncios y las restricciones de seguimiento implementadas por distintos navegadores. A propósito de esto, Convertiam aborda de manera hábil el desafío de la corta vida útil de estos paquetes de datos. Esto es crucial para atribuir conversiones correctamente.

Además, utilizando tags, esta agencia prolonga la vida útil de las cookies en navegadores con funciones de prevención de seguimiento. Esta ampliación beneficia directamente a sus clientes, permitiéndoles una atribución precisa incluso si las conversiones ocurren días después del primer contacto. En definitiva, este enfoque fortalece la comprensión del viaje del cliente y mejora la efectividad de las estrategias de marketing.

Un enfoque respetuoso y seguro Convertiam se destaca por su enfoque seguro y respetuoso con la privacidad al procesar datos en su propio servidor. Esto garantiza un mayor control sobre la información, permitiendo a las empresas ajustar y anonimizar datos antes de compartirlos. De este modo, el cumplimiento con regulaciones de privacidad está garantizado. Esto ofrece tranquilidad a los clientes, ya que sus operaciones de seguimiento de datos están alineadas con estándares éticos y legales.

Al elegir a Convertiam y su enfoque especializado en medición server to server, las empresas obtienen beneficios tangibles que van desde la obtención de datos precisos para decisiones estratégicas hasta mejoras en la velocidad del sitio web y el cumplimiento de regulaciones de privacidad.