Servicios odontológicos especializados en cirugía maxilofacial

No mucha gente sabe que la cirugía maxilofacial es mucho más que, simplemente, trabajar en la boca y los dientes.

También conocida como cirugía ortognática, la cirugía maxilofacial es una especialidad médica que aborda una amplia gama de condiciones que afectan no solo la función oral, sino también la estructura facial en su totalidad. Desde la reconstrucción de los maxilares hasta la prevención, diagnóstico y rehabilitación de condiciones que afectan las estructuras anatómicas de la cara, la boca, el cráneo y el cuello. Este campo médico ofrece soluciones innovadoras para mejorar tanto la salud como la estética facial.

Un cirujano maxilofacial coincide en muchas áreas de tratamientos con los dentistas, además, es un profesional especializado en cirugía oral, incluyendo extracciones complicadas, injertos óseos, implantes dentales, entre otros tratamientos.

¿Qué problemas resuelve la cirugía maxilofacial? Este tipo de cirugía se caracteriza por abarcar un territorio anatómico complejo. En ese sentido, un cirujano maxilofacial puede aplicar diferentes tratamientos a los pacientes como la reconstrucción de los maxilares debido a malformación genética, accidentes u otras causas, así como extracción de tumores y quistes orales. También pueden llevar a cabo extracciones dentales de alta complejidad, realizar injertos óseos y reconstrucciones y tratamiento postoncológico en la zona de la cabeza y el cuello.

Además, algunos especialistas en cirugía maxilofacial suelen tratar problemas de bruxismo, así como problemas e inflamación en las glándulas salivales, apnea del sueño, atrofia maxilar, traumatismos faciales y dificultades asociadas con la disfunción de la articulación temporomandibular.

En general, este tipo de cirugía se lleva a cabo cuando no es posible lograr una alineación de la dentadura a través de tratamiento de ortodoncia. También suele ser útil ante irregularidades faciales que se deben corregir, intentando acercarse lo más posible a los estándares de la belleza facial.

