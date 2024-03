Gumara Camper Vans lanza sus nuevos modelos de campers

La opción de alquilar un camper en Mallorca se ha convertido algo muy popular entre los turistas.

La razón es que este tipo de vehículos ofrecen una experiencia única para quienes desean explorar la isla de manera flexible y emocionante, así como para quienes aman las aventuras al aire libre. En una camper los viajeros tienen la libertad de recorrer paisajes extraordinarios a su propio ritmo, sin preocuparse por reservas de alojamiento fijas. Para optar por un alquiler de camper, hay que acudir siempre a empresas profesionales como Gumara Camper Vans. Esta empresa especializada ha renovado recientemente su flota, con el objetivo de ofrecer modelos que se adapten a todas las necesidades.

Cómo son los nuevos modelos disponibles en Gumara Camper Vans Los nuevos modelos de campers de Gumara Camper Vans se construyen siempre sobre modelos de un máximo de 4 años de antiguedad. Además, cada vehículo ha sido camperizado por la propia compañía de forma artesanal, utilizando madera natural y materiales reciclados.

El viajero debe elegir entre las diferentes alternativas disponibles, ya que cada tipo de vehículo cuenta con características específicas. Por ejemplo, la Camper KAIA es ideal para aquellas personas que viajan por primera vez en furgoneta. También es la opción recomendada para quienes desean recorrer toda la isla de Mallorca y poder aparcar en cualquier punto, dado su tamaño compacto.

Este camper es apto para dos personas y tiene un diseño muy original, una furgoneta fácil de conducir perfecta para iniciarse. Internamente, está completamente equipada. De manera que a los viajeros no les faltará nada durante sus aventuras. Por otro lado, posee también una cocina de gas portátil, un frigorífico eléctrico, un kit de vajilla, un salón-cama con su ropa incluida, una ducha exterior y opcionalmente un W.C portátil.

Gumara Camper Vans creciendo sin pausa... El crecimiento de Gumara Camper Vans se evidencia en la diversidad de campers que pone a disposición de sus clientes. Por ejemplo, otra de las novedosas alternativas es la Camper THAI. Esta posee un diseño especial, caracterizado por un espacio amplio que no compromete la facilidad de conducción. Esta furgoneta camperizada también está hecha para dos personas. Diseñada sobre una base de furgoneta más amplia que la camper KAIA, brinda mayor comodidad interior, la camper incluye una encimera de cocina, un fregadero interior, una cocina portátil a gas y un frigorífico eléctrico.

La reserva de campers se puede hacer fácilmente y de forma online desde la página web de Gumara Camper Vans. Todos sus vehículos incluyen un seguro a todo riesgo en el precio de alquiler. Además, solo pueden ser alquilados por personas con una edad mínima de 25 años, que cuenten con un carnet de conducir de al menos dos años.

En conclusión, año a año, la joven empresa Gumara Camper Vans no deja de crecer, convirtiéndose en la actualidad en uno de los líderes del sector en las Islas Baleares y pionera a nivel nacional gracias a su motor de reservas personalizado en su página web, que permite realizar reservas online al instante. Ahora, además, se puede elegir el pago aplazado de la reserva hasta en 24 meses, gracias a la firma de colaboración que han realizado de cara a la temporada 2024 con VIABILL.

Alquilar un camper en Mallorca para vivir la experiencia de viajar y recorrer la isla, ahora es mucho más fácil gracias a Gumara Camper Vans y los nuevos modelos de campers disponibles en su flota para este verano.