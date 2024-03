Elevando la experiencia del huésped a través del diseño de zonas wellness en hoteles

En la evolución constante del sector hotelero hacia una experiencia más centrada en el cliente, la firma de expertos en bienestar, Thomas Wellness Group, se ha destacado como líder en el diseño de zonas wellness más experienciales. Con su gama hospitality, centrado en el wellness exclusivo para hoteles, de la mano de Starpool, donde se posiciona como partner oficial en España. Para ver de primera mano estos espacios, se puede entrar a ver espacios únicos. En este artículo, se explora cómo esta empresa especializada ha influido en la creación de espacios que transforman la estancia hotelera, brindando beneficios significativos tanto para los huéspedes como para los establecimientos, así como las principales tendencias en Hospitality.

Beneficios del diseño de zonas wellness experienciales Mejora de la satisfacción del cliente Thomas Wellness Group no solo diseña espacios, sino experiencias holísticas. La meticulosa atención a la arquitectura, iluminación y elección de materiales crea ambientes que van más allá de lo convencional. Esta atención al detalle se traduce en una satisfacción del cliente que se refleja en reseñas positivas y lealtad a la marca.

Diferenciación en el mercado hotelero Los hoteles pueden diferenciarse de la competencia. La empresa no solo sigue las tendencias, sino que las establece, convirtiendo cada proyecto en una obra maestra única que atrae a una clientela diversa y ávida de experiencias excepcionales.

Impacto positivo en reseñas y recomendaciones Puede ser el motivo principal de atracción y decisión. Es una realidad que, hoy en día, antes de elegir cualquier hotel o estancia, se tira siempre de reseñas y recomendaciones. La estética única de cada proyecto se convierte en material valioso para reseñas positivas y recomendaciones, generando una exposición positiva para los hoteles asociados.

Tendencias actuales de zonas wellness Los espacios evocadores, caracterizados por un diseño exclusivo, mejoran la estancia de los huéspedes, aumentan su satisfacción percibida y crean experiencias extraordinarias y de alta calidad que se convierten en características distintivas de las actividades. Lugares acogedores que son un homenaje a las antiguas tradiciones de bienestar y que las enriquecen con innovación y detalles únicos.

Sport Sauna: La sauna finlandesa, gracias a su calor seco e intenso, maximiza la eficacia de los programas de entrenamiento y contribuye a elevar el rendimiento deportivo a los máximos niveles.

Shade Sauna: Un estilo atemporal de inspiración oriental que combina estética y funcionalidad. Un ambiente acogedor y elegante que se comunica con el exterior, pero que protege la privacidad en el interior, gracias a su marco transparente completado con paneles de sombreado de lamas de madera alternas de aire contemporáneo. Shade Sauna se integra a la perfección en cualquier ambiente gracias a su diseño exclusivo.

Baño mediterráneo: Al igual que el laconicum romano, el baño mediterráneo es, gracias a sus características, un gran lugar de socialización. Por esta razón, la estancia puede prolongarse y el placer de charlar se ve favorecido por la temperatura que es más suave que en el baño de vapor o en la sauna.

Gracias a la sudoración lenta y profusa que provoca, el baño mediterráneo permite disfrutar de múltiples efectos beneficiosos:

Mayor elasticidad de la piel

Eliminación más rápida de los desechos metabólicos

Mejor calidad del sueño

Eliminación más fácil de la acumulación de grasa con estancias prolongadas

Baños de vapor: Los baños de vapor son el resultado de la aplicación de la tradición del baño turco en los países occidentales, aunque de forma simplificada, ya que ahora solo se caracterizan por el calor y la humedad. La temperatura interna es cálida, aproximadamente 45 ° C, y la humedad es muy alta, ¡hasta el 98%!

Favorece la renovación, homogeneidad y luminosidad de la piel

Su limpieza profunda

Suaviza las vías respiratorias, favoreciendo la respiración

Ayuda significativamente a la relajación psicofísica

Terapia infrarroja: El sol emite constantemente diferentes tipos de rayos: los rayos infrarrojos, por ejemplo, que transportan energía en forma de calor. Son esenciales para la supervivencia de los seres vivos en la Tierra y, por esta razón, los rayos infrarrojos se estudian para ser aplicados en los campos de la medicina, el cuidado de la belleza y el bienestar.

Mejora de la microcirculación sanguínea

Relajación muscular y alivio de contracturas y tensiones en la espalda

Eliminación de residuos metabólicos

Aumento del flujo sanguíneo a los tejidos, tonificando y regenerando la piel

Producción de serotonina, reduciendo el estrés y la ansiedad

Experiencia Ducha: Un momento agradable y relajante, la ducha Experience es un verdadero viaje multisensorial. La ducha caliente se completa con fragancias y luces de colores suaves, que ofrecen momentos de máximo placer, ya sea al principio o al final de los momentos diarios dedicados al bienestar.

Terapia Kneipp: se basa en la perfecta alternancia entre agua fría y caliente. Una experiencia sensorial que actúa en profundidad, favoreciendo el flujo sanguíneo, mejorando la circulación de los tejidos y facilitando el drenaje de líquidos. Una experiencia continua y atractiva para un auténtico bienestar psicofísico.

Terapia de reacción: La terapia de reacción es la fase de la experiencia Wellness donde predomina el agua y ayuda a reequilibrar las funciones corporales y la temperatura. Después de la exposición al calor, una reacción de “frío” adecuada detiene el sobrecalentamiento del cuerpo, tiene un efecto tonificante, favorece la vasoconstricción, equilibra el sistema cardiorrespiratorio y asegura la frescura mental.

“El poder del agua para un bienestar tangible”

Soluciones outdoor: “Bienestar en contacto con la naturaleza”

El deseo de vivir la naturaleza es una necesidad profundamente arraigada en el ser humano. La vegetación tiene un impacto directo en las emociones, y permite recuperarse del estrés y la fatiga causados por la estimulación excesiva de todos los sentidos. El contacto con la naturaleza tiene un efecto relajante que se puede observar también en los parámetros fisiológicos: la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el nivel en sangre de hormonas relacionadas con el estrés tienden a normalizarse.

Conclusiones Thomas Wellness Group ha demostrado que el diseño de zonas wellness más experienciales en hoteles no solo es una tendencia, sino una revolución en la forma en que entendemos la hospitalidad. Su enfoque innovador y compromiso con la excelencia no solo mejora la satisfacción del cliente, sino que redefine la experiencia hotelera, estableciendo nuevos estándares en la industria.