Máquinas biorrecicladoras, una solución integradora para cumplir con la normativa de la LEY 07/2022

A pesar de los esfuerzos continuos de empresas e instituciones gubernamentales, la gestión de los residuos sólidos sigue siendo un desafío global.

España, por ejemplo, genera aproximadamente 137,8 millones de toneladas de residuos por año, mientras que México produce alrededor de 44,6 millones de toneladas anuales de residuos urbanos. Sin embargo, también han aumentaron sostenidamente las tasas de reciclaje, así como iniciativas que contribuyen a esta tarea, como el reverse vending machine. De la mano de Lealtad Verde, esta propuesta basada en el uso de biorrecicladoras ha llegado para promover la conciencia ambiental a través del reciclaje y la economía circular.

Máquina de Reciclaje Inverso o SDDR Las biorrecicladoras de Lealtad Verde representan una innovación en el concepto de vending machine, adoptando el enfoque del reverse vending machine o máquina expendedora reversible. Basadas en un modelo conocido como Depósito, Devolución y Reembolso (SDDR), estas máquinas integran tecnología de punta para optimizar la gestión de residuos. Además, su sistema no solo facilita la separación y clasificación de los materiales, sino que también ofrece servicios adicionales para impulsar la economía circular a través de la monetización y la devolución de residuos.

El formato de las biorecicladoras de Lealtad Verde es práctico, similar a las vending machine convencionales y fácil de adecuar a todo tipo de espacios. Gracias a que incorpora pantallas al frente y a los costados, los usuarios pueden utilizarla fácilmente y guiarse por su sistema intuitivo de recepción de residuos, compactación, separación y posterior monetización con la cual se puede comprar nuevamente productos, pagar en el supermercado, cargar combustible, etc. desarrollan la "alquimia de los residuos".

Por otro lado, la eficiencia en estos procesos simplifica la gestión de los materiales recolectados bajo la propuesta de reverse vending machine y contribuye a la promoción de la economía circular.

El reciclaje inverso promueve la economía circular Lealtad Verde está en la vanguardia del fomento de la economía circular al introducir un enfoque revolucionario de reciclaje y gestión de residuos. Al devolver envases y embalajes a las biorecicladoras, los usuarios no solo reciben una compensación, sino que también contribuyen a cerrar el ciclo de vida de los materiales, promoviendo así un sistema donde los recursos vuelven a la cadena de valor para ser reutilizados de manera más eficiente y sostenible.

Desde la aplicación móvil "Leales al Planeta" cada usuario recibe información detallada sobre los materiales que está reciclando y el impacto positivo que está generando en el medioambiente. Aquí, se puede conocer el valor monetario de cada envase, si se decide retornarlo en la biorecicladora de Lealtad Verde o acumular puntos que permiten acceder a múltiples productos y servicios.

Asimismo, la interacción entre tecnología y conciencia ambiental de las reverse vending machine hace que el proceso de reciclaje sea más transparente y gratificante para los participantes. De esta manera, Lealtad Verde no solo se centra en la gestión de residuos, sino que también busca promover un cambio de mentalidad hacia un consumo más responsable y consciente, mediante recursos que fomentan la economía circular. Y es que, más allá de reciclar, se trata de colaborar de manera conjunta para construir un futuro más sostenible.