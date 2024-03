Suzuki Motor Ibérica confía en Overlap la formación comercial de sus gerentes de todos los concesionarios de España

'Weaving the Future’ es parte del requerimiento formativo establecido en la política de Suzuki Motor Corporation y de su filial española, y "tiene los objetivos de incrementar la venta y la rentabilidad del concesionario, así como de aumentar la satisfacción del cliente, su fidelidad y la recomendación a su entorno". El programa, de seis meses de duración, se encuentra actualmente en su ecuador y estará certificado por la Universidad Francisco de Vitoria La compañía automovilística Suzuki Motor Ibérica ha confiado en Overlap, consultora española multinacional especializada en la implantación y despliegue de estrategias comerciales y de negocio, la formación en ventas de sus 61 gerentes de todos los concesionarios de la marca en España y Portugal. Desde diciembre de 2023, Overlap está desarrollando ‘Weaving the Future’, un programa que avala mediante diploma acreditativo la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) y que trata las técnicas y estrategias comerciales más avanzadas del sector automovilístico. Este, que se imparte de forma presencial y online, concluirá el próximo mes de mayo.

‘Weaving the Future’ (tejiendo el futuro) forma parte de las exigencias formativas de la matriz de Suzuki y de su filial ibérica y fue presentado durante su inauguración por el presidente de Suzuki Motor Ibérica, Juan López Frade, que dejó muy claros sus objetivos: "incrementar la venta y la rentabilidad del concesionario, así como de aumentar la satisfacción del cliente, su fidelidad y la recomendación a su entorno".

El sector del automóvil se está transformando rápida y constantemente debido a la digitalización de todos los procesos y a la electrificación progresiva de los vehículos, principalmente. Unos cambios que, también señalan desde la Dirección de la compañía, requieren de la importancia de la coordinación entre cada área de actividad del concesionario, que ofrezcan una experiencia de cliente sobresaliente a través de los diversos canales de interacción con ellos. "Y desde Suzuki Motor Ibérica os vamos a ayudar", concluyó el presidente de la firma. Además, el programa formativo no solo tiene que ser asumido por los gerentes de los concesionarios, sino que estos tienen la responsabilidad de transmitir los conocimientos adquiridos al resto de sus equipos.

Overlap desarrolló el programa desde su origen, lo gestiona íntegramente e imparte todos los contenidos. Por su parte, la UFV garantiza que 'Weaving the Future' cumple con sus estándares y ofrece sus salas en las formaciones presenciales y del acto de clausura. Actualmente, se encuentra en su ecuador, con su finalización prevista para el mes de mayo, cuando los participantes recibirán su título acreditativo por parte de la marca, certificado por la Universidad Francisco de Vitoria.

Contenidos de ‘Weaving the Future’

El programa, que se está desarrollando de manera presencial en las aulas de la universidad, y telemática, está compuesto por seis bloques: El equipo del concesionario y la experiencia de cliente; La legislación general en la venta de automóviles & electrificación, y su impacto; La gestión económica y financiera de una concesión; El nuevo marketing y su adaptación al concesionario; Los productos y servicios del sector: hacia el servicio de electrificación y de movilidad, y La Dirección por indicadores de la actividad comercial del concesionario.

Según Juan Ruiz del Portal, CEO de Overlap Iberia, "La importancia y el valor que tanto la Dirección de Suzuki Motor Ibérica como todos y cada uno de sus gerentes de concesionarios otorgan al desarrollo y mejora profesional, está siendo clave a la hora de desarrollar con éxito el programa de formación, en el que, además, están participando con gran entusiasmo".

Por su parte, Santiago García, gerente de Proyectos de Overlap y responsable de ‘Weaving the Future’, aseguró: "Liderar este Programa de Certificación en coordinación con Suzuki Motor España y la Universidad Francisco de Vitoria es una enorme oportunidad para Overlap. Agradezco mucho la participación e implicación de los gerentes de la red para ampliar tanto sus conocimientos técnicos especializados como sus habilidades estratégicas, y prepararse así para enfrentarse a los dinámicos desafíos del sector con excelencia y visión innovadora".

Acerca de Overlap

Overlap es una consultora española especializada en la mejora de los resultados de venta a través del aprendizaje y el desarrollo de personas. Cuenta con más de 200 profesionales integrados en sus oficinas de España, México, Brasil, Colombia y Perú. Además, trabaja con socios en Estados Unidos y Europa. Desde estas plataformas se realizan proyectos a nivel mundial. Las innovadoras soluciones que desarrolla Overlap se construyen a la medida de sus clientes, generando el máximo valor para sus compañías. Ayuda a las grandes empresas de los sectores de Automoción, Banca, Seguros, Consumo/Retail, Telecomunicaciones, Energía e Industria Farmacéutica y Sanitaria, aunando el conocimiento sectorial y de negocio con una alta orientación a resultados.