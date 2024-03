Pareja vivirá intensamente su Semana Santa y el posterior Abril Cultural

El Abril Cultural de Pareja llega, en 2024, a su XIX Edición, al tiempo que la villa alcarreña disfrutará del esplendor y la brillantez de la Semana Santa, con un hito, como la Procesión del Encuentro, que es Fiesta de Interés Turístico Provincial desde el año 2013 La primavera llega a Pareja, con la celebración de algunas de las más hondas y sentidas tradiciones de la villa alcarreña, como es la solemnidad de su Semana Santa, a la que continúa, este año, por fechas, la XIX Edición del Abril Cultural. En el último fin de semana de este mes, llegará la IX Edición de la Feria Medieval de Pareja.

Los actos van a comenzar el próximo domingo, 24 de marzo, Domingo de Ramos, con la procesión de La Borriquilla. Será entonces cuando salga a hombros de los parejanos, por sexta vez después de su adquisición en 2017, la talla de madera de 'Jesús en la borriquilla'. La procesión estará acompañada por las cornetas y tambores de la agrupación del 'Santísimo Cristo del Amor y de la Paz' de Guadalajara.

Entre las celebraciones de la Semana Santa parejana, y además del Domingo de Ramos, sobresale la procesión del Silencio, solemne, y especialmente la Procesión del Encuentro y Quema del Judas, del Domingo de Resurrección, declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial por la Diputación de Guadalajara en 2013.

La Procesión del Santo Encuentro y la Quema del Judas de Pareja son celebraciones enmarcadas en las tradiciones religiosas y festivas de la Semana Santa; ambas tienen lugar el Domingo de Resurrección. La Procesión viene a rememorar el encuentro de Jesús y María tras su resurrección, desarrollándose en medio de una espectacular acogida y fervor popular, no en vano constituye un acontecimiento religioso que goza de un gran arraigo en la zona, circunstancia en cierto modo favorecida por el hecho de tratarse de una tradición recuperada a finales de los años noventa, tras un largo periodo de olvido.

Igualmente, y formando parte de la misma programación festivo-religiosa del Domingo de Resurrección, tras la celebración de la Santa Misa se celebra la tradicional Quema del Judas, de origen ancestral y con profundas raíces en la propia localidad de Pareja, de gran seguimiento y apoyo popular. Desde hace unos años, se lleva a cabo, también en la pedanía de Cereceda, en el día de Sábado Santo.

Como cada año, la Agrupación Musical de Pareja, en esta ocasión en formato de Banda de Tambores, se encargará de llenar de solemnidad los momentos de recogimiento propios de estas fechas, como en las procesión del Jueves Santo. Será la charanga La Alegría Alcarreña la que interprete en semana santa su repertorio de marchas procesionales tanto el día de Viernes Santo como el Domingo de Resurrección.

En la primavera cultural y deportiva, a lo largo del periodo vacacional de la Semana Santa, uno de los más concurridos del año en Pareja, vuelven a disputarse los campeonatos de Frontón, de Pádel y de Fútbol-Sala, todos en sus diferentes categorías, para lo que se van a aprovechar al completo las instalaciones deportivas de la villa, en el entorno del Parque de la Olma Vieja. La localidad parejana ya ha hecho públicas las convocatorias de los diferentes torneos, estando abierta ya la inscripción.

Igualmente se han hecho públicas ya las bases de los tres concursos culturales que se convocan con motivo del Abril Cultural. Se trata del XIX Concurso de Cuentos y Relatos "Villa de Pareja", XV Concurso de Fotografía Digital "Villa de Pareja" y X Concurso de Video-Montaje "Villa de Pareja", cuyas bases se pueden ver y descargar AQUÍ.

El programa de 'Abril Cultural' incluye, como cada año, otra fiesta muy esperada, como es la fiesta patronal de San Marcos, en Casasana. Tendrá lugar el sábado, 20 de abril, con una misa cantada por "Dulzanares Folk", a la que seguirá la actuación de la Disco Móvil No Limit.

El día del libro se viene celebrando en la villa alcarreña desde la primera edición del Abril Cultural. Este año, tendrá lugar el domingo, 21 de abril. Esa mañana se entregarán los premios de los tres concursos culturales. Todos los asistentes a la entrega de los galardones serán premiados con un libro y con una planta.

Este año, el final de abril llegará con la celebración de la IX Feria Medieval de Pareja, de la que el consistorio informará próximamente. Y, por último, el martes, día 30 de abril, llegarán los Mayos y sus cánticos, una vez más rescatados por la Agrupación Musical de Pareja.

El alcalde de Pareja, Javier del Río, invita a parejanos y visitantes a participar en todos los actos programados, con los que un año más, "renovamos con este Abril Cultural 2024, nuestra apuesta x la cultura y las tradiciones".

SEMANA SANTA

DOMINGO DE RAMOS. 24 DE MARZO

13:00h. Misa y procesión de Domingo de Ramos, en la que estaremos acompañados por la "Agrupación Musical del Santísimo Cristo del Amor y de la Paz".

JUEVES SANTO. 28 DE MARZO

10:00h. Campeonato de Frontón "Trofeo Abril Cultural 2024". En el frontón multiusos.

11:30h. Campeonato de Pádel Infantil (Hasta 14 años). Organiza: Excmo. Ayto de Pareja.

20:00h. Santos Oficios y Procesión, en la que participarán con tambores la Agrupación Musical de Pareja.

23:00h. Hora Santa.

VIERNES SANTO. 29 DE MARZO

10:00 h. Campeonato de Pádel. "Trofeo Abril Cultural 2024".

11:30h. Campeonato de Frontón Infantil. En el frontón multiusos.

12:00h. Vía Crucis.

16:30h. XXII Campeonato de mus "Villa de Pareja".

17:30h. Campeonato de Fútbol-Sala Infantil. En el frontón multiusos.

20:00h. Santos Oficios.

23:00h. Procesión del Silencio, acompañados por la charanga "Alegría Alcarreña".

SÁBADO SANTO. 30 DE MARZO

10:00h. Continuación del Campeonato de Pádel "Trofeo Abril Cultural 2024".

16:00h. Campeonato de Fútbol-Sala "Trofeo Abril Cultural 2022". En el frontón multiusos.

22:00h. Vigilia Pascual.

23:30 h. Quema del Judas en la Plaza de Cereceda.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN 31 DE MARZO

13:00h. Santa Misa y tradicional Procesión del Encuentro, les acompañará la charanga "Alegría Alcarreña". A continuación, quema del "Judas" en la Plaza. Ambas declaradas INTERÉS TURÍSTICO PROVINCIAL por la Excma. Diputación de Guadalajara.

14:00h. Entrega de trofeos de los distintos campeonatos de Semana Santa organizados por el Ayuntamiento y la Asociación Cultural.

ABRIL CULTURAL

SÁBADO. 20 DE ABRIL

12:00h. Celebración de Santa Misa en Honor a SAN MARCOS en Casasana. Acompañados por "Dulzanares Folk"

21:30h. Actuación de la Disco Móvil "No Limit" en Casasana.

DOMINGO. 21 DE ABRIL

13:30h. Celebración del Día del Libro. Presentación libro "Alcarria Bruja. Historia de la hechicería en Guadalajara y los procesos de la Villa de Pareja" a cargo de su autor, el historiador D. Javier Fernández Ortea y de D. Antonio Herrera Casado, coeditor del libro e historiador de la provincia.

A continuación, entrega de premios del XVII Concurso de Cuentos y Relatos de "Villa de Pareja", XIII Concurso de Fotografía Digital "Villa de Pareja" y VIII Concurso de Vídeo-montaje "Villa de Pareja". Para finalizar el acto, se obsequiará a todos los asistentes con un libro y una planta.

SÁBADO 27 Y DOMINGO 28 DE ABRIL

12:00h. IX Feria Medieval de Pareja (Ver programa aparte)

MARTES. 30 DE ABRIL

19:30h. Folklore Tradicional de Pareja con el cántico de los "Mayos a la Virgen" en la Iglesia Parroquial de Pareja.