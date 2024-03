Medallia nombrada líder en el Magic Quadrant de Gartner® 2024 para Plataformas de Voz del Cliente

Gartner posiciona a Medallia en la cima de su clasificación en los cuatro casos de uso dentro del estudio de Capacidades Críticas de 2024, destacándola como líder indiscutible en las plataformas de Voz del Cliente.

Medallia, empresa líder en Experiencia de Clientes y Empleados, ha anunciado hoy que ha sido nombrada líder por tercer año consecutivo en el Magic Quadrant de Gartner™ para Voz del Cliente (VoC). Medallia fue nombrada líder por su "Ability To Execute" (Capacidad de Ejecución) y "Completeness Of Vision" (Visión global)

“Estamos muy orgullosos de ser reconocidos como líderes en el Magic Quadrant de Gartner™ para ´Voz del Cliente´. Medallia ha realizado una inversión de más de $750 millones en los últimos dos años para enriquecer nuestras soluciones de Voz del Cliente, y expandir nuestras capacidades en Inteligencia Artificial Generativa. Esto permite a las marcas avanzar de la simple observación de datos y análisis hacia la acción inmediata, ofreciendo experiencias personalizadas a gran escala. Gracias a esto, nuestros clientes pueden discernir con mayor facilidad entre los datos meramente interesantes y aquellos que son cruciales para el perfeccionamiento de las experiencias”, ha afirmado Joe Tyrrell, CEO de Medallia.

Medallia también ha recibido la clasificación más alta para los cuatro casos de uso (Experiencia General del Cliente, Percepción de la Marca y Viaje Digital, Impulso del Crecimiento de los Ingresos, y Servicio al Cliente y Retención) evaluados en el Informe de Capacidades Críticas 2024 para Plataformas de Voz del Cliente (2024 Critical Capabilities for Voice of the Customer Platforms).

La investigación de ´Capacidades Críticas´ complementa un Gartner Magic Quadrant que permite una visión más profunda de las ofertas de productos o servicios de los vendors, identificando cuáles se ajustan mejor a los distintos casos de uso. El 'Magic Quadrant' posiciona a los vendors en un mercado, mientras que las 'Capacidades Críticas' ofrecen un análisis más profundo de la oferta de productos y servicios de los proveedores.

Estamos convencidos de que "la competencia por la lealtad y la retención del cliente ha alcanzado niveles sin precedentes. Nuestra plataforma de Experiencia de Cliente para corporaciones ha demostrado su eficacia al medir y generar un ROI (Retorno de Inversión) positivo en programas de clientes para organizaciones de gran envergadura y complejidad", ha declarado Simonetta Turek, Directora de Producto en Medallia. "Nuestro compromiso de dos décadas por eliminar silos a través de la organización y empoderar a los equipos a lo largo de todo el journey del cliente, influyendo así en la satisfacción del cliente y en el crecimiento de los ingresos, nos distingue claramente en la industria de la Experiencia de Cliente."