La implementación de medidas para buscar la igualdad de género han tenido bajo impacto, siendo muy lento el crecimiento del número de mujeres en las plantillas en las empresas del sector energético.

Este hecho se confirma con un estudio realizado por Aemener, que refleja que las mujeres representan solo el 33 % de los trabajadores.

Sin embargo, esta tendencia no se cumple con Multienergía Verde. Esta empresa siempre ha apostado por la igualdad de género y ha buscado dar protagonismo a las mujeres. Es por eso que representan el 75 % de su plantilla.

De acuerdo con estudio de Aemener, para el 2050 se conseguirá la igualdad en el sector de la energía Según Aemener, el crecimiento del número de trabajadoras en las empresas energéticas sigue siendo muy lento, con una tasa anual del 3 % desde 2019. Y, de acuerdo con las proyecciones, no se alcanzará un punto de equilibrio en la presencia de mujeres en el sector, sino hasta el año 2050.

Aunque la cantidad de mujeres es más destacada en las empresas con menos de 20 empleados, superando el 50 % para el año 2022, esta tendencia no se observa en las organizaciones de mayor tamaño. En estas, el porcentaje es de tan solo 32,7 %.

No obstante, cabe destacar que este escenario puede mejorar en los próximos años. De hecho, el número de mujeres en los puestos de alta dirección ha tenido un aumento de un 62 ?sde 2010. Esto se debe, en gran medida, a las buenas prácticas que se han implementado para fomentar la igualdad de género.

Multienergía Verde va contra las tendencias, con un 75 % de mujeres en su plantilla En el caso de Multienergía Verde, la empresa siempre ha apostado por la igualdad. Por esta razón, fomentan la presencia de las mujeres en todos los niveles de la organización. Todo esto se refleja en la alta proporción de trabajadoras en su plantilla, la cual muestra una cifra significativamente más alta que el promedio del sector.

Y no solo eso, sino que apuestan por una formación continuada. Con esta iniciativa, permiten a sus trabajadoras adquirir conocimientos relacionados con las nuevas tecnologías y las novedades del sector. De esta manera, contribuyen a la adquisición de habilidades y competencias que faciliten su crecimiento en el ámbito laboral.

En definitiva, Multienergía Verde es un ejemplo de empresa comprometida con la igualdad de género. Esto se ve reflejado en la presencia significativa de mujeres con cargos en todos los niveles de la organización. Gracias a esto, han conseguido destacar en un sector donde la presencia de empleadas sigue siendo minoritarias. Se espera que para los próximos años más empresas sigan su ejemplo y trabajen por la inclusión y la igualdad de oportunidades para todos sus trabajadores.