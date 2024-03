Infocopy explica la importancia de la ciberseguridad en las impresoras conectadas

Hoy en día, conectividad y movilidad resultan imprescindibles para optimizar los lugares de trabajo, existiendo una preocupación mayoritaria, la ciberseguridad en las impresoras conectadas En la era digital actual, la conectividad y también la movilidad son fundamentales para la eficiencia y la productividad en el lugar de trabajo. En esta línea, las impresoras, parte esencial de la infraestructura de cualquier oficina, no son una excepción. Sin embargo, con la creciente interconexión de dispositivos, surge una preocupación crítica: la ciberseguridad en las impresoras conectadas.

Es por ello que los expertos de Infocopy, líder de soluciones de impresión, consultor de procesos de negocio y Business Partner Premium de Kyocera Document Solutions, ha decidido explicar la importancia de contar con ciberseguridad en estos dispositivos.

Los riesgos actuales

Las impresoras modernas han evolucionado considerablemente, pasando de ser simples máquinas creadas para imprimir documentos a convertirse en dispositivos multifuncionales y conectados a redes. Pero, si bien esta conectividad proporciona comodidad y eficiencia, también plantea riesgos significativos de seguridad cibernética, que no deben pasarse por alto.

De hecho, la falta de conciencia sobre la ciberseguridad en las impresoras puede llevar a consecuencias realmente graves.

Algunos de los problemas más destacados

1. Acceso no autorizado: Si las impresoras no están adecuadamente protegidas, los ciberdelincuentes pueden obtener acceso no autorizado a documentos sensibles o, incluso, a la red empresarial.

2. Fugas de datos: Las impresoras almacenan copias de los documentos que se imprimen, escanean o copian. Si no se protegen adecuadamente, estas copias pueden ser vulnerables a la filtración de datos.

3. Amenazas internas: Las amenazas internas, como el caso de empleados maliciosos o descuidados, pueden aprovecharse de las impresoras no seguras para robar datos confidenciales.

4. Ataques de malware: Las impresoras conectadas pueden ser víctimas de ataques de malware que pueden paralizar las operaciones o robar información confidencial.

¿Cómo proteger los datos sensibles en las impresoras conectadas?

Para garantizar la protección de datos sensibles en las impresoras conectadas, las organizaciones deben implementar diferentes medidas de ciberseguridad efectivas.

1. Actualizaciones de firmware: Mantener el firmware de la impresora actualizado es esencial, ya que las actualizaciones, a menudo, incluyen parches de seguridad para hacer frente a las vulnerabilidades conocidas.

2. Autenticación y control de acceso: Se debe implementar una autenticación robusta para limitar el acceso a las funciones de la impresora. Esto asegura que solo los usuarios autorizados puedan utilizar el dispositivo.

3. Encriptación de datos: La información que se envía o almacena en la impresora debe estar encriptada para protegerla contra accesos no autorizados.

4. Auditoría de impresión: Implementar soluciones de auditoría de impresión permite rastrear quién imprime, escanea o copia documentos, lo que ayuda a prevenir un uso indebido de las impresoras conectadas.

5. Seguridad de la red: La red que conecta las impresoras debe ser segura, con medidas como firewalls y detección de intrusiones.

6. Gestión de dispositivos: Es importante utilizar siempre soluciones de gestión de dispositivos capaces de monitorear y administrar las impresoras conectadas, asegurando su adhesión a las políticas de seguridad.

¿Qué ofrece Infocopy?

Infocopy brinda soluciones de seguridad avanzadas que protegen los datos sensibles y garantizan la integridad de los flujos de trabajo empresariales. "La ciberseguridad en las impresoras conectadas no es una opción, es una necesidad", afirma Diego Laurenti, gerente de Infocopy. "Nuestro compromiso es proporcionar a las empresas las herramientas y las asesorías necesarias para garantizar la protección de datos sensibles en un entorno cada vez más conectado".

La vista puesta en la seguridad y la protección

En un mundo donde la información es uno de los activos más valiosos, la ciberseguridad en las impresoras conectadas se convierte en un componente esencial para la seguridad de datos empresariales y la protección contra amenazas cibernéticas, las cuales están en constante evolución. Infocopy, respaldada por su experiencia en ciberseguridad, está liderando el camino hacia un entorno de impresión más seguro y protegido.