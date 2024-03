Los expertos en redes sociales para emprendimientos de Neurosenser

La Inteligencia Artificial se ha convertido rápidamente en la herramienta tecnológica que genera más interés en todo tipo de empresas.

Sin embargo, muchos emprendedores tienen múltiples dudas y temores acerca del alcance de esta tecnología a largo plazo.

En ese sentido, Neurosenser señala que comprende que muchas personas se han abstenido de implementar IA en sus negocios porque se sienten perdidos sobre su uso o han notado que las plataformas disponibles en el mercado no se ajustan a las necesidades específicas de su negocio ni a sus estándares de calidad.

Por ello, esta empresa desarrolló una nueva Inteligencia Artificial especialmente diseñada para emprendimientos. Esta herramienta cuenta con una gran cantidad de funcionalidades, incluyendo asistentes expertos en redes sociales.

¿Por qué son importantes las redes sociales para los emprendimientos? Es importante mencionar que las redes sociales tienen un gran impacto en lo que se refiere a dar a conocer la marca, fidelizar clientes, impulsar la identidad de marca y aumentar las ventas.

No obstante, para obtener estos beneficios, es esencial que los emprendedores estén conscientes de que tener perfiles en las diferentes redes sociales y hacer publicaciones esporádicas no es suficiente, ya que la competencia es feroz. Además, en general, los algoritmos de estas plataformas están programados para impulsar las cuentas que publican de manera regular y que obtienen más reacciones o interacciones.

Por tales motivos, es fundamental gestionar las redes sociales de manera apropiada, mediante la publicación periódica de contenidos adaptados a cada plataforma. Esto suele requerir la contratación de editores, redactores, fotógrafos, diseñadores gráficos y community managers. Pero estos costes pueden difíciles de asumir para muchos negocios, sobre todo para aquellos que dan sus primeros pasos. En consecuencia, en diversas ocasiones, el propio emprendedor es quien se ocupa de todas estas tareas, lo que le genera un exceso de trabajo y la gestión de las redes suele ser inconsistente.

IA experta en redes sociales En este tipo de casos, Neurosenser se perfila como una herramienta muy poderosa para impulso de los emprendimientos, ya que se trata de una inteligencia artificial bien entrenada para crear contenidos y anuncios de calidad profesional para Facebook, Instagram, Youtube, Tiktok, Google y LinkedIn. Además, la plataforma permite la creación automática y personalizada de campañas publicitarias y se encarga de la segmentación de cada add.

Asimismo, Neurosenser crea los textos necesarios para los posts y provee extensores y acortadores de contenido. De igual manera, en solo segundos genera todo tipo de publicaciones para las redes sociales y elabora calendarios de publicaciones semanales, mensuales y anuales.

Por lo tanto, como lo destaca la empresa, contar con esta nueva inteligencia artificial es similar a contar con un amplio equipo de expertos en redes sociales, sin importar que el presupuesto sea limitado. Y este fue precisamente uno de los propósitos de los desarrolladores de Neurosenser: ayudar a los emprendedores a destacarse en el competitivo mundo de las plataformas digitales.