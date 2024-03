La relevancia de contar con una página web profesional

En pleno 2024, las empresas y marcas conocen la importancia que tienen las páginas web para potenciar la imagen profesional del negocio.

Pero es una realidad que muchas firmas se suelen enfocar en canales de terceros, como Amazon, TikTok o Instagram, porque buscan alcanzar un mayor número de usuarios.

El problema surge cuando estos acceden desde allí a la web y esta no cuenta con características intuitivas y profesionales que impulsen la compra. Esto ha llevado a muchas marcas a perder su notoriedad e, incluso, a ver una disminución notable en sus conversiones mensuales.

Es por ello que ITD WorldWide destaca la relevancia de tener una web profesional para la imagen digital de los negocios.

ITD WorldWide explica los beneficios de las páginas web profesionales Sin importar el producto o servicio que ofrezcan las empresas, las páginas web se han convertido en el medio principal para generar ventas. Si bien existen otras plataformas donde los usuarios adquieren sus productos, la realidad es que la página web propia de la marca es una muestra de la imagen e, incluso, valores y calidad de cada organización.

De manera que una plataforma poco intuitiva, desactualizada y con una imagen poco atractiva proyecta una idea negativa en el usuario. De hecho, una web obsoleta hace que el cliente potencial pierda interés y se dirija a la competencia.

Por el contrario, una web profesional aumenta la visibilidad y el alcance, ya que en este proceso se generan estrategias de posicionamiento SEO y, posteriormente, se puede implementar una estrategia de publicidad SEM. Esto, a su vez, mejora la credibilidad de la marca, potenciando la confianza del usuario, lo que igualmente incrementa las ventas.

Como este tipo de plataformas son 100 % personalizadas, se puede ofrecer información con respecto a los valores de la marca e incluso facilitar la comunicación directa.

Mejorar la calidad de la web a través de consultoría estratégica Contar con una plataforma digital no es garantía de éxito. En cambio, se requiere una constante actualización que determine si los aspectos internos y externos están cumpliendo con sus funciones. Para ello, el servicio de asesoría estratégica de ITD WorldWide es una excelente alternativa para lograr la autoridad en el sector.

Según la experiencia de estos profesionales, existen empresas que no alcanzan sus objetivos porque su imagen digital no transmite la exclusividad que requiere su nicho. Bajo esta perspectiva, la consultoría identifica los problemas, tanto de la plataforma digital como de la marca en general, y ayuda a definir una estrategia de contenido de calidad.

Al optimizar la página web, se pueden elegir los canales adecuados para impulsar a los usuarios y llevarlos directamente hasta la marca. Este proceso, a su vez, impulsa el engagement y amplía la red de posibles consumidores adaptados al producto o servicio.