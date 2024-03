NeedCarHelp abre nuevas zonas de revisiones en Santander, Gijón y Oviedo

NeedCarHelp ha anunciado la apertura de Gijón, Oviedo y Santander como nuevas zonas para prestar su servicio de revisión de coches de segunda mano.

Desde ahora, los compradores que deseen adquirir un vehículo de ocasión en estas 3 localidades pueden contratar la revisión de estos expertos para negociar con total tranquilidad.

El portafolio de servicios de esta compañía especializada no solo se circunscribe a la importante revisión de los coches del mercado de segunda mano en toda España. También ofrecen el transporte de esas unidades hasta las direcciones que indiquen los compradores, el cambio de nombre en los documentos y la tramitación del seguro.

La misma calidad del servicio en todas las zonas de revisiones Las nuevas zonas de revisiones en Gijón, Oviedo y Santander mantienen los mismos estándares de calidad que en el resto de España. La CEO de la empresa, Marta Sol, explica que las aperturas forman parte de su continuo crecimiento por todo el territorio español. En la actualidad, cuentan también con zonas de revisión en Barcelona, Madrid, Valencia, Alicante, Murcia, Sevilla, Almería, Córdoba, Cádiz, Granada, Huelva, Jerez, Málaga, Pamplona, Logroño y Zaragoza. Así mismo, ofrecen el servicio para usuarios de A Coruña, Ourense, Pontevedra, Santiago y Badajoz.

NeedCarHelp ha tenido un crecimiento exponencial no solo dentro de España, sino también fuera de ella. Recientemente, han anunciado la apertura de sus servicios en Alemania, donde su personal se ocupa también de matriculación, liquidación de impuestos, asesoramiento y transporte.

Sol indica que todo el personal encargado de las revisiones se mantiene en constante actualización y formación. El objetivo es que estén completamente capacitados y posean el criterio de evaluar minuciosamente cualquier coche. Su calidad en el trabajo les ha permitido obtener más de 1.000 reseñas en Google. Con ellas, ha logrado una valoración de 4,6 sobre 5.

Así es el servicio de NeedCarHelp en las zonas de revisiones El propósito principal de las zonas de revisiones de NeedCarHelp es que la experiencia de comprar un coche de segunda mano sea fácil y segura. Cuando una persona ha visto un coche usado en venta, puede contactarlos para que evalúen su estado. Los profesionales levantan un informe, y sacan fotografías y vídeos del vehículo. Luego, comunican al interesado su condición real, para que tome la decisión de comprarlo o no. Para saber el precio de una revisión y contratarla fácilmente a través de su web, es necesario completar este formulario.

El informe de estos expertos es muy completo, porque incluye más de 150 puntos que afectan directamente al funcionamiento y apariencia del coche. Un aspecto muy importante es que validan el kilometraje real de la unidad con un escáner profesional. También realizan una prueba mecánica para determinar su funcionamiento.

Cuentan con una amplia experiencia en el mercado, ya que sus técnicos han revisado hasta ahora más de 10.000 unidades. Cada una de las revisiones se realiza en un plazo de 2 a 5 días hábiles; incluso pueden hacerla en un lapso de 24 horas, según disponibilidad.

Este ingenioso modelo de servicio ha hecho innecesario llevar un coche hasta un taller mecánico para revisarlo antes de comprarlo.