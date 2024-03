Para entender, primero hay que creer

¿En qué cree este maléfico sistema político que padecemos? En nada, bueno en nada no en ellos mismos. Y este perverso sistema se ha infiltrado hasta en la Iglesia Católica. Yo, mientras viva continuaré defendiendo la comunión de rodillas y en la boca; no es un capricho mío, es la voluntad de Dios.





Se puede saber mucho de teología y no entender nada y esta frase no es mía, es de Benedicto XVI, y no entienden nada porque no tienen fe. Es tremendo, que los que tienen que confirmar a los fieles en la fe, muchos de ellos no tienen fe. Pero los fieles sencillos, humildes, si creen. Cristo fundó solamente una Iglesia que dejó bajo la potestad de Pedro y sus sucesores, y esta única Iglesia Católica es la que establece la doctrina y las normas litúrgicas, si alguien no admite este mandato del mismo Cristo, ya no es católico, será un cismático. Y esto es de una importancia capital. El mismo Cristo cuando estableció la doctrina de comer su carne y beber su sangre para tener vida eterna, muchos seguidores le abandonaron, no se creyeron esta doctrina, pero Cristo no rectificó, no dijo que fuera una frase simbólica y pregunta a sus discípulos que si ellos también se quieren marchar, y es cuando Pedro afirmó su fe.





En cuanto a los discrepantes que no admiten la auténtica doctrina del Vicario de Cristo, refiere la parábola el hijo pródigo, que pide a su padre lo que le corresponde de su herencia y se marcha de la casa del padre. El padre no se lo impidió, pero esperaba todos los días para ver si su hijo volvía a su casa, y cuando el hijo convertido de su extravío volvió arrepentido, su padre hizo una fiesta. Yo no soy nada más que un simple fiel pero católico, no quiero ser mas papista que el Papa, pero si el hijo no vuelve arrepentido es mejor que no vuelva. Digo esto porque los que no habían obedecido al Magisterio, si no vuelven arrepentidos, igual es mejor que no vuelvan.





Primero hay que creer para entender, pero también hay que ser humildes y reconocer nuestro extravío. CRISTO ES EL PRINCIPIO Y EL FIN Y EN MUCHOS LUGARES, ADEMÁS DE ESTAR DESACRALIZADO REPARTDO COMO SI FUESE UNA GALLETA, ESTA SOLO Y ABANDONADO EN MUCHOS SAGRARIOS. ¿Me puedo callar?