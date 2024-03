Ojos que no ven, periodista que te educa

Hace unos días, escuché, en una de esas tertulias políticas al uso que tan frecuentes son en la parrilla televisiva de las distintas empresas de difusión que llaman informativas, una afirmación apoyada unánimemente por todos los contertulios en relación al dictamen de la Comisión de Venecia (órgano asesor del Consejo Europeo) sobre la Proposición de Ley aprobada recientemente en el Congreso de los Diputados con el rimbombante y ostentoso título de “Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña”, más conocida como Ley de Amnistía.

Independientemente de la valoración e interpretación dogmáticas (no considero la posibilidad de que alguien del gremio siquiera pretenda hacerlo con independencia) que cada periodista, por cuenta propia o de su empresa, haga de dicho dictamen, lo que me resulta muy sorprendente es que haya unanimidad en algo, que, en este caso, es, en concreto, que todos los contertulios no contemplaban la posibilidad ni la conveniencia y, aún menos, la racionalidad de que cualquier español corriente pudiera leer el dictamen para formarse su propio criterio, siendo así que todos se pusieron de acuerdo en que esta labor de lectura, análisis y reflexión debía ser realizada por periodistas, que son los encargados, según parece, de masticar, primero, de pasar de un estómago ideológico a otro, después, y, finalmente, de regurgitar la información a los pobres españoles, incapaces de alimentarse intelectualmente por sí solos.

Las causas de esta loable conmiseración periodística, seguramente, son varias. En primer lugar, creo yo, que, como es sabido, dado que la información es poder, repartirlo democratizándolo no parece que convenga a los intereses de los intermediarios y comisionistas del conocimiento. Por otro lado, hay una idea fuertemente arraigada, la de la ignorancia como valor social, que, tras décadas de ímprobo esfuerzo de gobernantes y cómplices propagandísticos necesarios por devaluar y contaminar la instrucción de las nuevas generaciones (en un principio, sustituyendo esta por la educación y, después, degradando esta última, al despojarla progresivamente de conocimientos, que son suplidos por sentimientos, actitudes y competencias abstractas desvinculadas de la realidad vital humana), ha desembocado en una incapacidad generalizada en la población de acudir a las fuentes, por ausencia de las herramientas de las que debería proveer la instrucción y de la disposición de ánimo para hacerlo, que tendría que ser la única función de la educación, y que, como es evidente, no cumple, tras años dedicada a transmitir la noción de que lo importante es disfrutar, para lo que es condición necesaria no perder el tiempo investigando o estudiando.

Parece ser que, al común del pueblo español, independientemente de su edad, se le aplica el principio de la sobreprotección, basado en la reclamación del derecho y la ocultación, el olvido o el desprecio de la obligación, salvo en casos concretos: la tributaria y la “ecoverde”, ambas presentadas como derecho a la igualdad y a la vida solidaria y sostenible, respectivamente, convenientemente reforzadas con los estímulos de la multa o de la cárcel. Tal es así, que lo que debería ser un tejido social es, más bien, un montón de hebras sueltas, si acaso retazos deshilachados, que se van dejando llevar acríticamente, según el viento del grupo político o del medio de comunicación que sopla.

Con todo, no es menos cierto que, también, se invoca frecuentemente, por parte de periodistas y opinadores, la expresión “los problemas reales de los españoles”, para acusar a los políticos de estar fuera de la realidad y no ocuparse de lo importante: el paro, la inflación, el sistema sanitario, la dependencia, los sueldos bajos… Con ello, se traslada la idea de que otros asuntos, como la citada Ley de Amnistía, son solo cosas de políticos que en absoluto afectan a los españoles de a pie y que, por tanto, no han de formar parte de sus preocupaciones. Pero, vaya si se ocupan de los problemas reales: ¿algún español medio se ha molestado en pensar que el Proyecto de Ley es fruto de un acuerdo de investidura y que no solo contempla la impunidad respecto a los delitos de sedición o presuntos de terrorismo, sino, también, respecto a los de malversación, prevaricación y desvío de poder, entre otros, que se traducen en una merma considerable en los fondos públicos disponibles para atajar los problemas reales de los españoles? ¿Nadie ha caído en que la condonación de la deuda en Cataluña, en que la negociación bilateral del Estado con esta en lo que atañe a las transferencias de fondos, en que la imposición excluyente del catalán o en que la recaudación de impuestos en dicha región no sujeta a redistribución ni solidaridad en toda España derivarán, sin duda alguna, en una minoración de medios en el resto de España para abordar los problemas reales de los españoles? Parece que no; pero la realidad es que sí, que lo que hay bajo la letra de esta y de otras leyes no son elucubraciones políticas, son las cosas de comer: más para unos, fanatizados; menos para los demás, adormecidos y acomodados, hasta que ya sea tarde.