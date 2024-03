Eginer explica las características, ventajas e inconvenientes de los diferentes tipos de carrocerías de coche

Desde la creación del primer vehículo motorizado en 1886 hasta el día de hoy, el mercado de los automóviles ha evolucionado mucho.

Actualmente, la variedad de coches que existen es inmensa. En muchas ocasiones las personas suelen confundirse al tratar de catalogar un vehículo dentro de las diferentes categorías existentes, tales como Sedán, SUV, compacto, deportivo, etc. Cada uno posee características específicas, además de tener sus propias ventajas y desventajas. Como especialistas en servicios de taller, desde Eginer aclaran algunas dudas sobre los tipos de carrocerías de coche más conocidos.

Características, ventajas y desventajas de los tipos de carrocerías de coche más populares En líneas generales, se puede decir que no existen clasificaciones malas de los coches según su categoría, sino que hay un tipo de coche para cada gusto y necesidad. Los vehículos SUV, por ejemplo, combinan características del turismo convencional con un todoterreno. Esto les permite tener un excelente desempeño, además de ser muy seguros y tener suficiente espacio para transportar en la mayoría de ocasiones hasta 7 personas o gran cantidad de equipaje. Su desventaja principal es su baja eficiencia en combustible y el costo de mantenimiento. El Sedán, por su parte, es un coche tres volúmenes, con maletero separado del habitáculo, con dos o cuatro puertas y cinco plazas. Su estructura cómoda y su amplio maletero hacen de este un vehículo muy versátil y de gran confort. No obstante, su desventaja principal es el desaprovechamiento de espacio encima del maletero. Por otro lado, el monovolumen presenta un habitáculo y maletero con el mismo volumen integrado, dando mucha amplitud en el interior. Sin embargo, no son fáciles de maniobrar ni estacionar. El Hatchback trata de conciliar el espacio con la aerodinámica y tiene de 3 a 5 puertas, pero sus desventajas principales son un espacio interior no tan confortable y la pérdida de equipamiento en plazas traseras.

La importancia del mantenimiento de la cerrajería para vehículos, con Eginer Es muy importante que, independientemente del tipo de carrocería que disponga el vehículo, se tengan en cuenta algunas medidas de mantenimiento tanto en las cerraduras del vehículo como en llaves o mandos. En este sentido, en Eginer disponen de un servicio integral especializado en la cerrajería de automoción.

Entre ellos la reparación y sustitución de cerraduras de coche tanto de puertas como de arranque, siendo este uno de los elementos de gran importancia en la seguridad de cualquier vehículo.

En casos en los que una cerradura haya dejado de funcionar correctamente es conveniente revisarla para comprobar si tiene reparación que siempre supondrá un cierto ahorro, en los caos que no sea posible se deberá proceder a la sustitución de la misma.

En lo referente al bombín de arranque o clausor, es muy habitual que este de ciertas señales de aviso de agotamiento con lo que podría dejar de funcionar correctamente en cualquier momento, estas son algunas de ellas:

Cuesta introducir la llave en la cerradura de arranque.

Una vez introducida la llave le cuesta girar.

Se escucha algún tipo de ruido inusual al girar la llave.

En estos casos, sería conveniente acudir al taller para que fuera inspeccionado por un mecánico, anticipando de esta manera a quedarse tirado con el vehículo y tener que llamar a la grúa.

Otro de los mantenimientos importantes que con un pequeño coste pueden ahorrar tener que hacer nuevos duplicados, es realizar la sustitución de carcasas en llaves y mandos cuando empiecen a presentar síntomas de deterioro. Con esta acción preventiva se evitará dañar la circuitería interior de la botonera que en muchas ocasiones acaba siendo dañada, al pulsar los botones de la carcasa en mal estado cuando están ya muy dañados o casi inexistentes por el gran desgaste de uso.

