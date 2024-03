El mundo de PostrePlay permite sumergirse en sabores extraordinarios, catas a ciegas y comunidad con valores

PostrePlay es una experiencia única que tentará las papilas gustativas y dejará con ganas de más a todos. De esta manera, las personas que estén listas para embarcarse en una deliciosa aventura no tienen que buscar más.

Desde eventos de degustación únicos hasta descuentos exclusivos, PostrePlay ofrece un verdadero viaje al mundo de las experiencias gastronómicas a través de la cata de postres artesanales.

Para todas las edades, esta propuesta promete llevar diversión y sabor a cada mesa.

PostrePlay busca crear recuerdos y cautivar los sentidos de todas las familias y grupos de amigos a través de la cata de productos artesanales, como yogures, con sabores fuera de lo común.

Las catas de PostrePlay brindan nuevas experiencias y exclusividad Uno de los aspectos más destacados de la experiencia PostrePlay son las catas exclusivas que se celebran en varias ciudades españolas. Estas catas ofrecen a los participantes la oportunidad de vivir una cata gastronómica PostrePlay en entornos a la altura de la experiencia.

PostrePlay no es solo una cata de postres, es un viaje sensorial que combina la diversión con la exquisitez de productos artesanales. Su primera propuesta cuenta con una caja de seis yogures acompañado de las instrucciones, tarjetas de juego y todo lo necesario para comenzar con la diversión gastronómica.

¿Cuál es la magia de PostrePlay? Es posible seguir a PostrePlay en Instagram y unirse a la newsletter, donde los suscriptores son los primeros en recibir noticias sobre nuevas experiencias y ofertas exclusivas. Unirse a una comunidad con valores tiene premio, por eso PostrePlay regala un descuento del 10 % a sus nuevos suscriptores. De esta manera, es posible mantenerse informado sobre las próximas catas en España, descubrir nuevos productos y disfrutar de descuentos especiales.

¿Alguien cree que tiene el paladar más fino entre sus amigos y familiares?

¡No puede perder la oportunidad de formar parte de esta vibrante comunidad!

Ecoalianzas de PostrePlay Y es que si hay algo que distingue a esta empresa son sus ecoalianzas. Colaboraciones con productores, agricultores y artesanos comprometidos con la sostenibilidad. Basadas en valores compartidos de responsabilidad ambiental y social, estas alianzas de PostrePlay promueven prácticas ecoamigables en toda la cadena de suministro.

Asimismo, a través de estas asociaciones, se fomenta el uso de ingredientes orgánicos y métodos de producción sostenibles, contribuyendo así a la preservación del medioambiente. Además, las ecoalianzas permiten fortalecer las comunidades locales, apoyando el desarrollo económico y promoviendo un consumo consciente para lograr un futuro más verde y próspero.

Además, el empaquetado es 100 % libre de plástico y se realiza en centros de personas con discapacidad, apoyando la accesibilidad de este colectivo.

En resumen, PostrePlay no es solo una experiencia gastronómica; es un viaje que transforma momentos cotidianos en extraordinarios y que se mueve en torno a una comunidad de personas con valores de responsabilidad social y medioambiental, poniendo el bienestar de las personas y de los productores a la cabeza de todas sus acciones.

Ahora, es posible unirse a PostrePlay en este dulce viaje y volver a jugar con el postre.