La criptodivisa JOBs de Jobchain y la nueva era de salarios digitales, del papel moneda a la criptomoneda

Son muchas las comodidades que ofrece la modalidad de salarios digitales, por lo que cada vez son más las empresas nacionales e internacionales que la implementan para sus empleados, especialmente para quienes trabajan de manera remota o realizan home office.

Jobchain es una innovadora plataforma que integra la tecnología blockchain para conectar a empleadores con potenciales empleados, permitiendo la remuneración en criptomonedas y promoviendo la flexibilidad laboral y financiera.

Su intuitivo ecosistema facilita el acceso a una gran variedad de trabajos y servicios, proporcionando una alternativa segura y descentralizada a los métodos de empleo tradicionales.

Una plataforma pensada no solo para el trabajo remoto Las oportunidades laborales remotas se han incrementado considerablemente en los últimos años, principalmente debido a la pandemia a principios del año 2020. Este contexto obligó a una gran cantidad de empresas a optar por la modalidad de home office para mantener su operatividad. Esto, involuntariamente, les permitió experimentar los grandes beneficios del trabajo remoto tanto en productividad como en el nivel de satisfacción del empleado.

Este escenario también permitió a las organizaciones ampliar su rango de opciones para la contratación de personal. Y con ello, muchas de las empresas tuvieron que adaptar sus modelos de trabajo por unos más flexibles y considerar nuevas opciones para los pagos de nóminas. Este último factor ha sido posible gracias a la alternativa de pasar del papel moneda a la criptomoneda, convirtiéndose esta en la modalidad de pago por defecto para muchas organizaciones con empleados que trabajan desde cualquier parte del mundo.

Así, Jobchain se presenta como una herramienta y solución no solo para la gestión de los salarios digitales con criptomonedas, sino también como una plataforma en la que las organizaciones pueden publicar oportunidades laborales a las que los usuarios pueden postularse.

Más que una plataforma para pagos de salarios digitales Jobchain combina dos escenarios que son cada vez más populares en una sola plataforma: las criptomonedas y el trabajo remoto. Así, la empresa ha creado un ecosistema de empleos en el que tanto empresas como profesionales pueden conectar entre sí, sin importar su ubicación geográfica, y obtener una compensación asegurada en criptomonedas. Si bien la plataforma cuenta con su propia cripto, el JOB, también permite cobrar el salario digital en cualquier otra criptodivisa.

Esta plataforma web cuenta con características propias que la hacen destacar, como los pagos instantáneos, transparencia en cada una de sus transacciones, un enfoque inclusivo y la posibilidad de ser contratado desde cualquier lugar y en cualquier momento. De esta manera, Jobchain facilita al usuario la compra y venta de criptomonedas, así como también el almacenamiento, el envío y el recibo de dichas criptodivisas.

Jobchain no solo simplifica la contratación y el pago de salarios a través de su token, sino que también le proporciona a sus usuarios una serie de herramientas para la gestión de sus identidades digitales, garantizando de esta manera la privacidad y el seguimiento a sus usuarios.