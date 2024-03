Diseño de oficinas con la aplicación de la certificación WELL con el sello Chavsa

Debido a que son factores que influyen directamente tanto en la productividad como en la capacidad de atraer y retener el talento, el bienestar y la salud de los empleados se ha vuelto una prioridad para las organizaciones en los últimos años.

En este contexto, la certificación WELL ha cambiado la forma de entender la construcción de oficinas, centrándose en la promoción de espacios interiores saludables y sostenibles.

Esta tendencia puede verse reflejada en los proyectos de diseño de oficinas de la empresa Chavsa, donde los entornos construidos promueven la comodidad, la nutrición, la actividad física, el sueño y el bienestar emocional de sus ocupantes.

La certificación WELL y su relevancia en las oficinas modernas Actualmente, la certificación WELL se ha convertido en un elemento fundamental para la construcción de oficinas, puesto que permite identificar, medir y monitorizar las características que tienen un impacto directo en la salud y el bienestar de quienes ocupan su interior. Así, este estándar internacional tiene como objetivo principal el aumento de las capacidades de contemplación, concentración y productividad de las personas dentro del espacio de trabajo, reforzando su sentido social y de pertenencia con el entorno.

En este marco, entre los conceptos clave de la certificación WELL, es posible mencionar la mejora de la calidad del aire, así como la minimización de las fuentes de contaminación a través de sistemas de ventilación eficientes y de filtros de alta calidad. Del mismo modo, se promueve el acceso equitativo y conveniente a agua limpia y saludable, además de fomentarse hábitos alimenticios que contribuyan a la salud física y mental de los trabajadores.

A su vez, la certificación WELL hace hincapié en una iluminación adecuada, en el confort térmico y en la optimización de la calidad acústica interior, entre otros aspectos.

Garantizar el bienestar y la salud de los empleados, de la mano de Chavsa La compañía Chavsa se encuentra adecuada a las últimas tendencias y a las nuevas formas de trabajar para ofrecer a sus clientes oficinas modernas, sostenibles y funcionales en las que los trabajadores puedan mejorar su rendimiento y alcanzar altos grados de felicidad y bienestar.

Un ejemplo de ello es el proyecto de reforma integral de la sede de la empresa internacional CWT, la cual se trasladó a una de las torres del estadio Olímpico de Sevilla. Allí, además de mantener su sentido práctico y funcional, las oficinas de esta firma han sido dotadas con una mayor versatilidad por medio de espacios flexibles y amigables con el medioambiente.

En el mismo camino, la nueva Ciudad Deportiva Rafael Gordillo del Real Betis Balompié ha sido construida teniendo en cuenta criterios como la flexibilidad, la eficiencia y la calidad, conectando a los equipos de trabajo con la esencia del club.

Con el respaldo de 4 décadas de experiencia en la ejecución de proyectos llave en mano, las oficinas con certificación WELL de Chavsa van más allá de la construcción convencional para crear ambientes que nutren, inspiran y promueven un estilo de vida saludable para los empleados de una organización.