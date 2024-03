Rendr, un lugar en el que se forma la próxima generación de expertos de los videojuegos

En el contexto del gaming en España, el sector ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años, desempeñando un papel crucial en la generación de empleo.

Según el Libro Blanco del Desarrollo Español del Videojuego, en 2021, el gaming proporcionó 8.833 empleos directos, y para 2022, esta cifra ascendió a 9.893. Las estimaciones para el periodo 2021-2025 pronostican un crecimiento agregado del 10,7 %, proyectando la creación de 13.000 puestos de trabajo en el sector para el año 2025.

Estos datos reflejan un auge significativo, respaldado por el hecho de que la generación Z muestra un creciente interés en la industria de los videojuegos y la creación de contenidos, con un 39 % y un 34 % respectivamente, superando otras opciones profesionales como la sanidad, el deporte profesional y las disciplinas científicas, según revela la III Radiografía del Gaming en España.

Dentro de este próspero panorama, Rendr se sitúa como una institución sólida, con 7 años de experiencia, ofreciendo una oportunidad única para la formación de profesionales de los videojuegos. Lo que distingue a Rendr es su metodología única, basada en el aprendizaje práctico conocido como learning by doing, permitiendo a los alumnos sumergirse en diversas materias de manera directa y efectiva.

Cursos y metodología de Rendr Rendr abarca tres áreas fundamentales: Arte Digital, Game Design y Programación, proporcionando a los estudiantes una amplia gama de opciones para explorar y especializarse en función de sus intereses y habilidades.

En el ámbito del Arte Digital, se ofrecen cursos como el Curso Superior de Diseño 3D para Videojuegos, Modelado 3D o Concept Art. Estos cursos están diseñados para formar a los profesionales en 3D y 2D, dotándolos de las habilidades necesarias para crear personajes, escenarios, assets, ilustraciones y más, abarcando desde la concepción hasta la animación.

Los cursos impartidos en Rendr se adaptan a las demandas cambiantes de la industria, cubriendo desde las herramientas más básicas hasta las más avanzadas. Los estudiantes trabajan con herramientas y motores gráficos de vanguardia, como Unity, Unreal y Blender, bajo la supervisión de los mejores expertos en el sector.

La escuela se enorgullece de trabajar con asociaciones de prestigio en el sector, demostrando su compromiso con la excelencia y la calidad en la formación de profesionales de los videojuegos.

El compromiso de Rendr con la excelencia educativa se refleja en su metodología, centrada en el aprendizaje a través de una formación abierta y basada en la excelencia. Los profesores expertos no solo transmiten conocimientos teóricos, sino que guían a los estudiantes para que adquieran habilidades prácticas y se conviertan en profesionales altamente cualificados en el ámbito de su elección dentro de los videojuegos.

La reputación de Rendr y prácticas en las mejores empresas La Escuela de Videojuegos de MasterD, conocida como Rendr, preparará a los futuros profesionales de la industria del videojuego en España. Uno de los aspectos distintivos de Rendr es su enfoque inclusivo, donde la experiencia como usuario de videojuegos no se percibe como un impedimento, sino como una ventaja. Conocer las diferentes mecánicas, títulos, experiencias y tecnologías en el mundo del videojuego se considera un beneficio significativo durante la formación en Rendr.

Rendr no solo se enfoca en la formación teórica, sino que también ofrece oportunidades prácticas valiosas para los estudiantes. La colaboración con las mejores empresas del sector garantiza que los estudiantes tengan la oportunidad de aplicar y ampliar sus conocimientos en un entorno real, facilitando así una transición fluida al mundo laboral. La escuela se enorgullece de contar con miembros de las principales asociaciones del sector, como la Asociación Española de Videojuegos (AEVI) y la Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos (DEV), brindando a los estudiantes una conexión directa con la industria y las últimas tendencias. La colaboración con empresas líderes garantiza que las prácticas sean relevantes y brinden a los estudiantes una visión realista del mundo laboral.

En resumen, Rendr, la Escuela de Videojuegos de MasterD, se presenta como un faro en la formación de la próxima generación de profesionales de los videojuegos en España. Su enfoque único basado en el learning by doing, la diversidad de cursos ofrecidos, la colaboración con las principales asociaciones del sector y la oportunidad de prácticas en empresas destacadas posicionan a Rendr como una institución líder en la preparación de los futuros talentos del mundo del videojuego. Con un compromiso firme con la excelencia educativa y la conexión directa con la industria, Rendr está destinado a cerrar la brecha entre la creciente demanda del sector y la disponibilidad de profesionales altamente cualificados en la industria del videojuego en España.