Las soluciones de Absotec ayudan a mejorar el confort acústico en habitaciones de hotel

Los hoteles del futuro están llegando.

No son espacios con estética de ciencia ficción, sino más bien entornos que priorizan el bienestar y la salud de los huéspedes. Una muestra de esto es el proyecto TH TechYroom 1.0. Esta iniciativa desarrollada por el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) y la Oficina de Turismo de la Comunidad Valenciana busca mejorar la experiencia del cliente mediante la implementación de tecnologías y soluciones digitales vanguardistas.

En particular, este proyecto incluye habitaciones tecnológicas con comodidades de última generación. Una de ellas es la instalación de paneles fonoabsorbentes de Absotec. De esta manera, los visitantes pueden disfrutar de un alto nivel de confort acústico.

Bienestar y confort acústico en habitaciones de hotel La industria hotelera moderna necesita ofrecer experiencias de calidad para no perder competitividad. En este sentido, es importante priorizar cada detalle. Esto incluye desde la comodidad de la cama hasta una atención al huésped que sea meticulosa. Sin embargo, un aspecto que a menudo se pasa por alto es el confort acústico en las habitaciones. Esto resulta elemental para que los huéspedes disfruten de una estadía amena.

Ya sea tras un largo día de paseo, una jornada laboral extenuante u horas de actividades turísticas, los clientes de hotelería necesitan un espacio de descanso con silencio y tranquilidad. A su vez, el bullicio puede perturbar el sueño, por lo que se ha reconocido la importancia de aplicar soluciones de confort acústico al interior de las habitaciones. Además, un entorno agradable y tranquilo es fundamental no solo durante el descanso nocturno, sino también en los momentos diurnos.

Más allá de la comodidad, el confort acústico está estrechamente relacionado con el bienestar de los clientes. En este sentido, la exposición continua al ruido puede tener efectos adversos en la salud física y mental, generando estrés, fatiga, dificultades para concentrarse e incluso problemas cardiovasculares a largo plazo.

Entonces, al priorizar un entorno tranquilo y libre de ruido, los hoteles mejoran la experiencia de los huéspedes al tiempo que promueven su bienestar general.

Habitaciones vanguardistas con la tecnología de Absotec Partiendo de la importancia del bienestar y confort acústico en un hotel, el proyecto ITH TechYroom 1.0 ha seleccionado a la empresa Absotec para la aplicación de soluciones fonoabsorbentes. Esta elección y unión de esfuerzos promete ser el primer paso para configurar una habitación de hotel de vanguardia.

A través del diseño y el desarrollo de paneles y mosaicos de absorción acústica, esta empresa ha incorporado sistemas que mejoran la calidad sonora de los espacios con una estética personalizada y armoniosa.

De esta manera, Absotec está estableciendo un estándar de referencia para los hoteles que buscan ofrecer un servicio centrado en el bienestar y la salud de los clientes. Gracias a los paneles fonoabsorbentes diseñados por esta compañía, alojamientos de distintos tipos pueden ofrecer un confort acústico superior.