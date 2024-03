Presentación del nuevo gestor energético K-BOX de Khelium en Genera 2024

Con el objetivo de dar a conocer proyectos y líneas de investigación en materia tanto de energías renovables como de eficiencia energética, se ha celebrado en IFEMA Madrid una nueva edición de la Feria Internacional de Energía y Medioambiente Genera.

A su vez, uno de los aspectos salientes de este evento centrado en la innovación ha sido la presencia de Khelium, la solución global fotovoltaica de K-Electric.

Esta marca especializada ha aprovechado esta cita para presentar a K-BOX, un innovador gestor energético que revoluciona la gestión de los excedentes fotovoltaicos. La K-BOX permite la redistribución eficiente de los excedentes solares, aprovechando la energía en dispositivos específicos o cargas eléctricas según las necesidades y prioridades predefinidas.

Un producto que transforma la gestión de los excedentes fotovoltaicos Khelium es una marca comprometida con la búsqueda de soluciones para proyectos fotovoltaicos. En particular, proporciona asesoramiento adecuado y un soporte técnico y administrativo integral a los instaladores de sistemas solares. Esta acción abarca desde el estudio previo del proyecto, incluyendo un análisis de las características del lugar y la disposición de los paneles, hasta su puesta en marcha. Además, en estos procesos es necesario cumplir con varios requisitos legales y administrativos. Una vez finalizada la etapa de ejecución de un proyecto, esta empresa despliega servicios de seguimiento y control para garantizar un funcionamiento correcto del sistema. En este marco, Khelium ofrece un gestor energético revolucionario que permite lograr un ahorro significativo en el consumo de las instalaciones fotovoltaicas.

Se trata del dispositivo K-BOX, que contribuye a maximizar la eficiencia energética de una instalación fotovoltaica mediante una redistribución inteligente de los excedentes solares, de manera que estos no se desperdicien y sean empleados efectivamente.

Más allá de resultar apta para los escenarios residenciales e industriales, esta solución tecnológica marca un hito en cuanto a compatibilidad universal porque puede integrarse con inversores de diferentes marcas y diversas configuraciones del mercado europeo.

Del mismo modo, este gestor energético no solo es capaz de recopilar en tiempo real una serie de datos relacionados con la producción de energía, sino también de ajustar el consumo en sistemas de climatización, aerotermias, calderas de gas y gasoil, procesos industriales y puntos de carga para vehículos eléctricos.

Hacia un futuro más sostenible Esta nueva edición de Genera 2024 ha servido para posicionar a Khelium como una de las marcas referentes en materia de eficiencia energética. Asimismo, esta compañía impulsa la búsqueda de una transición hacia un futuro más sostenible. En ese sentido, K-BOX es un exponente del enfoque innovador que procura llevar el ahorro de una instalación fotovoltaica al siguiente nivel.

Cabe destacar que este gestor energético cuenta con una función ECO que permite optimizar el consumo de una gran mayoría de aerotermias, al punto de alcanzar hasta un 30 % de ahorro en el rendimiento. Esta gestión inteligente de los excedentes solares, en definitiva, es una solución técnica diseñada por Khelium que amplía el alcance de las energías renovables.