Entrevista a la CEO y Realtor de Finques Inmollar, Vanessa Vico

Vilanova i la Geltrú es una población española ubicada en el Garraf (Catalunya), esta zona ha ganado mucho reconocimiento en el sector turístico por tener una belleza natural única.

Al mismo tiempo, ofrece una cultura excepcional y una gran variedad de oportunidades laborales, personales y de estudio para residentes e inversores. Vanessa Vico fundó Finques Inmollar Gestión Inmobiliaria, la inmobiliaria Vilanova i la Geltrú, con el objetivo de ayudar a las personas a encontrar viviendas a medida en esta zona altamente beneficiosa. Hoy en día, la empresa es conocida por sus más de 18 años ofreciendo un trato cercano, personalizado y transparente a sus clientes (compradores, vendedores e inversores). De la misma forma, destaca por ofrecer una gama amplia de soluciones para todas las necesidades y por mantener a su equipo actualizado con las últimas tendencias y formaciones del mercado.

¿Cuál fue la razón principal para fundar Finques Inmollar Gestión Inmobiliaria?

Finques Inmollar -Gestión Inmobiliaria- nace de una mezcla de pasión, determinación y visión emprendedora única de su fundadora. Desde muy temprano, Vanessa Vico tenía claro que su camino sería forjado por ella misma; quería ser su propia jefa, liderar su proyecto y marcar su propio destino. Esta convicción la llevó a desviarse del camino tradicional marcado tras sus estudios, apostando en su lugar por un sueño que la llenaba de fuerza y energía: crear su propio negocio en el mundo inmobiliario.

La elección no fue aleatoria; Vanessa conocía profundamente la zona del Garraf, ya que ella vivía ahí, tenía un talento natural para el trato con el cliente y acumulaba experiencia relevante en el mercado inmobiliario. Con todo esto a su favor, decidió embarcarse en la aventura empresarial, convencida de que podía ofrecer algo diferente: un servicio realmente personalizado y de calidad.

Vanessa Vico colegiada como API por el Colegio de Agentes de la Propiedad de Barcelona, además de formar parte de la junta directiva como tesorera y vocal de AICAT Garraf. Es una profesional altamente formada como Realtor, CRS, y forma parte también de diferentes Federaciones como la Federación Empresarial del Gran Penedès y de la FAI (Federación de Asociaciones Inmobiliarias).

Desde el inicio, Finques Inmollar se ha centrado en ir más allá de la mera transacción inmobiliaria. Vanessa y su equipo no solo se dedican a ofrecer inmuebles captados directamente por su empresa, sino que también han establecido colaboraciones estratégicas con otras inmobiliarias a través de AICAT Garraf, buscando siempre la mejor opción para sus clientes. Este enfoque holístico y colaborativo es reflejo de su compromiso constante con la mejora y la excelencia, demostrando que la verdadera pasión y el compromiso inquebrantable con sus valores pueden transformar un sueño emprendedor en una realidad exitosa y en constante evolución.

¿Cómo se diferencia hoy en día esta compañía del resto de inmobiliarias españolas?

Finques Inmollar se distingue del resto de las inmobiliarias españolas por su enfoque integral y su compromiso profundo con el cliente, basado en 18 años de experiencia en el sector. Nuestra diferenciación radica en la capacidad de escuchar activamente y entender las necesidades específicas de cada cliente, ya sean familias en busca de su primer hogar, aquellos que desean una segunda residencia cerca del mar, o inversores que buscan oportunidades únicas en Vilanova i la Geltrú y alrededores. Esta atención personalizada nos ha permitido construir relaciones duraderas y satisfacer las necesidades de un amplio espectro de clientes con éxito.

Además, más allá de la compra y venta de inmuebles, Inmollar ofrece un valor agregado significativo como tramitadores de hipotecas. Conscientes de lo complejo y tedioso que puede ser el proceso de financiación para nuestros clientes, nos hemos convertido en agentes hipotecarios. Esta expansión de servicios permite a nuestros clientes disfrutar de una experiencia completa y sin fisuras, facilitando desde la búsqueda del inmueble ideal hasta la gestión de la financiación necesaria para su adquisición. Colaboramos estrechamente con diversas entidades financieras para asegurar que nuestros clientes reciban las mejores condiciones posibles, adaptadas a sus necesidades individuales.

Adicionalmente, nos diferenciamos por ofrecer un servicio de seguros completo, que incluye seguros para alquileres, viviendas y locales comerciales, asegurando una protección integral para nuestros clientes y sus propiedades. Este enfoque de seguridad se complementa con el soporte legal interno; contamos con abogados especializados dentro de la agencia para tratar temas de desahucios, proporcionando asesoría legal y apoyo en situaciones complejas, lo que garantiza una cobertura completa y tranquilidad para nuestros clientes en todas las etapas del proceso inmobiliario.

Nuestro objetivo no es solo encontrar el inmueble perfecto para cada cliente, sino también asegurar que el proceso de compra sea lo más fluido y satisfactorio posible. En Inmollar, nos enorgullecemos de ofrecer un servicio global que cubre todas las necesidades del proceso de compra inmobiliaria, destacando nuestra pasión por facilitar a las familias e inversores la realización de sus sueños inmobiliarios. Si estás considerando la compra de una propiedad, Inmollar es tu socio de confianza para guiarte en cada paso del camino hasta encontrar el inmueble de tus sueños.

La inclusión de servicios legales internos para temas de desahucios añade otra capa de soporte y confianza para los clientes, reforzando la imagen de Finques Inmollar como una inmobiliaria que realmente ofrece un acompañamiento completo y cuidado en todos los aspectos del sector inmobiliario.

¿Con qué tipos de clientes trabajáis?

Nuestra cartera de clientes es tan diversa como las propiedades que gestionamos, lo que nos permite tener una visión completa del mercado inmobiliario y de las necesidades específicas de cada cliente. Trabajamos estrechamente con:

Clientes particulares / empresas que desean vender una propiedad: ofrecemos un servicio personalizado y eficiente para aquellos que buscan vender su inmueble, asegurándonos de que el proceso sea lo más ágil y beneficioso posible. Nos ocupamos de todo, desde la captación, tasación, home staging, publicidad, hasta la gestión de la compra y venta, negociación, tramitación y validación de cédula de habitabilidad o en certificado de eficiencia energética. Nos esforzamos por hacer que el proceso de venta sea lo más fácil y sencillo posible para nuestro cliente.

Compradores en busca de su primera vivienda o una segunda residencia: entendemos que la compra de una vivienda es una de las decisiones más importantes en la vida de una persona. Por ello, nos dedicamos a escuchar las necesidades y deseos de nuestros clientes, ya sea que busquen su hogar principal o una escapada vacacional cerca del mar, para encontrar la propiedad que mejor se ajuste a sus expectativas y presupuesto.

Inversores interesados en el potencial de la zona: cada vez más, atraemos a inversores que ven el área del Garraf y sus alrededores como una oportunidad de oro para la inversión, tanto en obra nueva como en propiedades con potencial de revalorización. Nuestro conocimiento profundo del mercado local nos permite ofrecer asesoramiento experto sobre las mejores oportunidades de inversión, ayudando a nuestros clientes a incrementar su patrimonio de manera segura y rentable. Además, distinguimos nuestros servicios ofreciendo acceso a productos bancarios exclusivos para la compra de propiedades, así como un servicio integral de rehabilitación de viviendas que incluye la gestión de todos los permisos necesarios. Esto asegura que nuestros clientes puedan aprovechar al máximo las oportunidades de inversión en el mercado inmobiliario, desde la adquisición hasta la renovación y puesta en valor de las propiedades, con el respaldo de un equipo experto en cada paso del camino.

Nuestro enfoque está en construir relaciones a largo plazo con nuestros clientes, ofreciendo un acompañamiento integral en cada etapa del proceso inmobiliario. Ya sea que estén vendiendo, comprando su primer hogar, buscando una segunda residencia, o invirtiendo en el mercado inmobiliario, en Inmollar nos enorgullece ser el puente que conecta los sueños de nuestros clientes con la realidad.

¿Qué estrategias utilizáis para fidelizar clientes y aumentar el tráfico de usuarios?

Para fidelizar a nuestros clientes y aumentar el tráfico de usuarios, implementamos una serie de estrategias enfocadas en la personalización del servicio, la innovación tecnológica y la creación de valor a largo plazo. Aquí algunas de las tácticas clave que nos diferencian:

Personalización del servicio: ofrecemos un trato personalizado y adaptado a las necesidades de cada cliente, desde el primer contacto hasta el cierre de la operación y más allá. Entendemos que cada cliente es único y, por ello, personalizamos nuestras propuestas y asesoramiento para ajustarnos a sus expectativas y requerimientos específicos.

Comunicación continua y transparente: mantenemos una comunicación abierta, honesta y continua con nuestros clientes, proporcionándoles información actualizada sobre el proceso de compra, venta o alquiler, y respondiendo a sus preguntas y preocupaciones de manera rápida y eficaz.

Uso de tecnología avanzada: implementamos las últimas tecnologías para mejorar la experiencia del cliente y facilitar el proceso de búsqueda de inmuebles. Esto incluye tours virtuales, fotografías de alta calidad, y plataformas digitales que permiten a los clientes explorar propiedades desde la comodidad de su hogar.

Marketing digital y redes sociales: utilizamos estrategias de marketing digital y presencia activa en redes sociales para aumentar nuestra visibilidad y atraer a nuevos clientes. A través de contenido de valor, historias de éxito y la promoción de nuestras propiedades destacadas, captamos la atención de potenciales clientes.

Educación y asesoramiento: proporcionamos asesoramiento experto y recursos educativos sobre el mercado inmobiliario y el proceso de compra-venta, posicionándonos como una fuente de confianza y ayudando a los clientes a tomar decisiones informadas.

Seguimiento posventa: incluso después de finalizar una transacción, seguimos en contacto con nuestros clientes, ofreciéndoles asesoramiento y servicios adicionales que puedan necesitar. Esto demuestra nuestro compromiso a largo plazo con su satisfacción y bienestar.

A través de estas estrategias, buscamos no solo satisfacer las necesidades inmediatas de nuestros clientes, sino también construir relaciones duraderas que nos conviertan en su elección preferida para cualquier necesidad inmobiliaria futura.

¿Cómo ha sido la experiencia trabajando en la zona del Garraf como agencia inmobiliaria?

Es una experiencia enormemente gratificante y enriquecedora, esta zona es conocida por su belleza natural, su rica oferta cultural y su privilegiada ubicación entre el mar y la montaña, ofrece una diversidad de oportunidades tanto para residentes como para inversores. La experiencia de servir en esta área única nos ha permitido desarrollar un profundo conocimiento del mercado local, lo que es fundamental para asesorar eficazmente a nuestros clientes. Hemos tenido el privilegio de ayudar a una amplia gama de clientes, desde familias buscando su hogar ideal, hasta inversores interesados en el potencial de la zona para desarrollos de obra nueva y propiedades con alto valor de inversión.

La zona del Garraf, con su mezcla de encantadores pueblos costeros como Sitges, Vilanova i la Geltrú, y zonas interiores llenas de historia y naturaleza, ofrece algo para todos. Esto nos ha permitido trabajar con una amplia variedad de propiedades, desde apartamentos con vistas al mar hasta casas rurales en entornos tranquilos, lo que enriquece nuestra cartera y nos brinda la oportunidad de satisfacer los deseos y necesidades de cada cliente. Además, la comunidad del Garraf es acogedora, lo que facilita la creación de una red de contactos locales que beneficia tanto a nuestros clientes como a nuestra inmobiliaria. La colaboración con otros negocios y profesionales del sector ha sido clave para ofrecer un servicio completo y de alta calidad.

Por otro lado, los desafíos también han sido parte de nuestra experiencia, especialmente en adaptarnos a las fluctuaciones del mercado y las variadas expectativas de nuestros clientes. Sin embargo, estos desafíos nos han impulsado a innovar, a mejorar constantemente nuestros servicios y a reforzar nuestro compromiso con la excelencia y la satisfacción del cliente.

En resumen, trabajar en esta zona es una experiencia profundamente positiva que ha reafirmado nuestra pasión por el sector inmobiliario y nuestro compromiso con los clientes. Nos enseña la importancia de adaptarnos y crecer junto con nuestra comunidad, manteniendo siempre un enfoque en la calidad y la personalización del servicio.

¿Cuáles han sido las mejores oportunidades encontradas en la zona del Garraf, Sitges y Vilanova i la Geltrú?

La zona del Garraf, y en particular Sitges, ha ofrecido una serie de oportunidades excepcionales tanto para nuestros clientes como para nuestra agencia, Inmollar Gestión Inmobiliaria. Algunas de las mejores oportunidades que hemos identificado y aprovechado en esta área incluyen:

Diversidad de propiedades: Sitges y el área del Garraf ofrecen una amplia gama de propiedades, desde apartamentos con impresionantes vistas al mar hasta exclusivas villas y casas rurales en entornos más tranquilos. Esta diversidad ha permitido satisfacer las distintas necesidades y preferencias de nuestros clientes, ya sea que busquen una residencia principal, una segunda vivienda para escapadas de fin de semana o propiedades de inversión.

Alto potencial de inversión: la zona es conocida por su atractivo turístico, su vibrante vida cultural y su clima agradable durante todo el año, lo que la convierte en un destino ideal para inversores inmobiliarios. Las propiedades en Sitges, Vilanova i la Geltrú y alrededores tienden a mantener su valor y, en muchos casos, a apreciarse con el tiempo, ofreciendo retornos sólidos sobre la inversión.

Mercado de alquiler robusto: gracias a su popularidad entre turistas y visitantes de toda Europa y más allá, Sitges ofrece un mercado de alquiler muy dinámico, tanto para alquileres de corta como de larga duración. Esto presenta una oportunidad atractiva para inversores interesados en obtener ingresos regulares a través del alquiler de sus propiedades.

Desarrollos de obra nueva: el área ha visto un crecimiento en los desarrollos de obra nueva, con proyectos que van desde residenciales modernos hasta complejos de lujo, aprovechando al máximo las hermosas vistas y la ubicación estratégica del Garraf. Estos proyectos han atraído a compradores e inversores que buscan propiedades modernas y sostenibles.

Demanda de viviendas sostenibles y ecológicas: existe una creciente demanda de viviendas que respeten el medio ambiente y ofrezcan características sostenibles. Sitges y el Garraf, con su compromiso con la conservación del entorno natural, ofrecen oportunidades únicas para desarrollar y adquirir propiedades que cumplan con estos criterios.

Comunidad internacional: la presencia de una comunidad internacional diversa y activa en Sitges y Vilanova i la Geltrú ha creado una demanda constante de propiedades que se ajusten a las necesidades de profesionales de todo el mundo. Esto ha abierto puertas a servicios inmobiliarios especializados y personalizados.

En conclusión, Sitges y el área del Garraf representan un mercado inmobiliario lleno de oportunidades para una variedad de perfiles de clientes, desde familias que buscan un cambio de estilo de vida hasta inversores en busca de oportunidades de alto rendimiento. Nuestra experiencia trabajando en esta zona nos ha permitido capitalizar estas oportunidades, ofreciendo a nuestros clientes acceso a algunas de las mejores propiedades y proyectos de inversión disponibles en el mercado.

¿Cómo hace Finques Inmollar para mantenerse al día con las últimas tendencias y actualizar los conocimientos de sus empleados?

En Finques Inmollar, somos plenamente conscientes de la importancia de mantenernos actualizados con las últimas tendencias del mercado inmobiliario y de asegurarnos de que nuestro equipo posea los conocimientos más avanzados y relevantes. Para lograrlo, adoptamos una estrategia proactiva enfocada en la formación continua y la participación en eventos clave del sector. Aquí detallamos cómo lo hacemos:

Formación continua: invertimos de manera significativa en la formación continua de nuestro equipo. Esto incluye cursos especializados en diferentes áreas del sector inmobiliario, como valoración de propiedades, marketing digital inmobiliario, asesoría legal y financiera, y sostenibilidad en el sector. Estos programas de formación están diseñados para asegurar que nuestro equipo no solo mantenga sus habilidades afinadas, sino que también esté al tanto de las innovaciones y cambios en el mercado.

Asistencia a convenciones y ferias inmobiliarias: participamos activamente en convenciones nacionales e internacionales del sector inmobiliario, así como en ferias y eventos relacionados. Estos eventos son cruciales para intercambiar conocimientos, descubrir nuevas tendencias, tecnologías y prácticas emergentes, y para establecer conexiones con profesionales de todo el mundo. La asistencia a estos eventos nos permite absorber una amplia gama de perspectivas y aplicar estos aprendizajes en nuestra práctica diaria.

Redes profesionales y colaboración: mantenemos una red activa de colaboración con otros profesionales y empresas del sector. Esto incluye participación en grupos de trabajo, asociaciones profesionales y plataformas de networking. A través de estas redes, compartimos experiencias, retos y soluciones, lo que enriquece nuestro entendimiento del mercado y fortalece nuestra capacidad de servicio.

Adopción de tecnología: estamos siempre atentos a las últimas herramientas tecnológicas y software que pueden mejorar nuestra eficiencia y la calidad del servicio al cliente. Desde sistemas de gestión de relaciones con clientes (CRM) hasta plataformas de realidad virtual para visitas virtuales, adoptamos soluciones que nos permitan estar a la vanguardia del sector.

Feedback de clientes: la retroalimentación directa de nuestros clientes es también una fuente vital de aprendizaje. Nos esforzamos por entender sus necesidades cambiantes y adaptar nuestros servicios en consecuencia. Esto nos ayuda a estar siempre alineados con las expectativas del mercado y a mejorar continuamente nuestra oferta.

A través de estas estrategias, Finques Inmollar se asegura de mantenerse siempre a la vanguardia, proporcionando a nuestro equipo las habilidades, conocimientos y herramientas necesarias para ofrecer el mejor servicio posible a nuestros clientes. Creemos firmemente que nuestro compromiso con la educación continua y la innovación es clave para nuestro éxito y liderazgo en el sector inmobiliario.

¿Cuáles son los planes de crecimiento, expansión o mejora de Inmollar Gestión Inmobiliaria para los próximos 5 años?

Los planes de crecimiento, expansión y mejora de Finques Inmollar para los próximos 5 años están diseñados para fortalecer nuestra posición en el mercado inmobiliario, ampliar nuestra oferta de servicios y mejorar aún más la experiencia del cliente. Nuestro enfoque estratégico incluye varios pilares clave:

Ampliación de colaboradores en zonas estratégicas: tras nuestro reciente traslado a una oficina más grande y con mejor ubicación a pie de calle este 2024, nuestra estrategia se centra en ampliar nuestra red de colaboradores en lugar de abrir nuevas oficinas. Buscaremos establecer relaciones con agentes y profesionales del sector inmobiliario en zonas estratégicas, tanto dentro de la zona del Garraf como en regiones adyacentes con alto potencial de mercado. Esto nos permitirá extender nuestro alcance y mejorar la calidad y variedad de nuestros servicios, manteniendo al mismo tiempo un enfoque centrado y eficiente en la gestión de recursos.

Diversificación de servicios: nos enfocaremos en diversificar nuestra oferta, abarcando desde la gestión de propiedades hasta el asesoramiento en inversiones y el desarrollo de proyectos. Nuestro objetivo es ofrecer soluciones integrales que cubran todas las necesidades de nuestros clientes en el ámbito inmobiliario.

Innovación y tecnología: seguiremos invirtiendo en tecnología para optimizar nuestros servicios y la experiencia de nuestros clientes. Las innovaciones como las visitas virtuales, los sistemas CRM avanzados y las herramientas de análisis de mercado serán clave en nuestra estrategia.

Formación continua y desarrollo de talento: la capacitación y el desarrollo profesional de nuestro equipo seguirán siendo una prioridad. Invertiremos en programas de formación y participaremos activamente en eventos del sector para asegurar que nuestro equipo esté al frente de las tendencias del mercado.

Alianzas estratégicas y colaboraciones: fortaleceremos y expandiremos nuestra red de colaboradores, formando alianzas estratégicas que enriquezcan nuestra oferta de servicios y nos permitan proporcionar asesoramiento experto en todos los aspectos del proceso inmobiliario.

Sostenibilidad y responsabilidad social: nuestro compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social se reflejará en todas las áreas de nuestro negocio, desde la promoción de propiedades ecológicas hasta nuestra participación en iniciativas comunitarias.

Marketing y comunicación: intensificaremos nuestras estrategias de marketing y comunicación para aumentar nuestra presencia en el mercado y fortalecer la percepción de nuestra marca, aprovechando tanto los canales digitales como la participación en la comunidad local y eventos del sector.

Con estos ajustes, Inmollar Gestión Inmobiliaria se enfoca en un crecimiento estratégico que no solo expande nuestra influencia y cartera de servicios, sino que también refuerza nuestro compromiso con la innovación, la calidad y la satisfacción del cliente en el dinámico mercado inmobiliario.

Para finalizar esta entrevista, me gustaría expresar mi agradecimiento por la oportunidad de compartir la trayectoria y visión de Finques Inmollar. A lo largo de más de 18 años, hemos logrado posicionarnos como una inmobiliaria de referencia en la zona del Garraf, gracias a nuestra capacidad de adaptación y compromiso inquebrantable con la calidad y profesionalismo.

En Finques Inmollar, entendemos la importancia de evolucionar con el mercado, y es por ello que hemos hecho de la formación continua, las alianzas estratégicas y el servicio personalizado los pilares fundamentales de nuestro negocio. Estos elementos constituyen el núcleo de nuestra operación y serán los que nos guíen hacia el futuro, asegurando que continuemos cumpliendo y superando las expectativas de nuestros clientes. Nuestro compromiso es seguir siendo esa inmobiliaria de confianza que sabe cómo responder a las necesidades de un mercado dinámico, manteniendo siempre al cliente en el centro de nuestra estrategia.