NeedCarHelp ayuda a detectar la manipulación de kilómetros en coches de segunda mano

La manipulación de kilómetros de coches de segunda mano es una práctica ilegal en España; no obstante, por desgracia, sigue siendo muy frecuente. Un informe publicado en 2022 sostiene que en el mercado de ocasión español el porcentaje de vehículos con cuentakilómetros alterados supera el 10 %.

El director técnico de NeedCarHelp, Sergei Savchack, dice que el objetivo de esta práctica es aparentar que un coche tiene menos uso. De esta forma, el vendedor puede incrementar su precio, convirtiendo esta manipulación en una estafa. Se calcula que la cantidad de unidades afectadas en el país alcanza el millón.

Alerta con los coches de ocasión importados El problema de la alteración del kilometraje en los coches usados afecta a todo el continente europeo, donde se estiman daños económicos cuantiosos. Datos de 2023 hablan de cifras que superan los 9.600 millones de euros. El problema se da más en los coches antiguos (entre 28 y 31 años) y en España afecta especialmente a marcas importadas.

En el caso de los vehículos de ocasión más nuevos, con seis años de antigüedad o menos, el porcentaje es bastante menor. No obstante, los expertos de NeedCarHelp señalan que no deja de existir cierto riesgo. Por eso, una buena solución es buscar un diagnóstico especializado con personal experimentado. El director técnico de NeedCarHelp asegura que la manipulación de kilómetros en coches de segunda mano es detectable en el 95 % de los casos.

La solución de NeedCarHelp contra la manipulación de kilómetros de coches NeedCarHelp es una compañía especializada en la revisión de coches de segunda mano. Su servicio está enfocado en apoyar a los compradores de vehículos de ocasión en España y Alemania para que realicen transacciones seguras. Evalúan cada unidad en más de 150 puntos distintos, preparan un informe y asesoran al comprador sobre el estado real del coche.

Uno de los puntos más importantes que analizan es el relacionado con el odómetro del coche. Savchack asevera que todo el personal es consciente del problema que representa esta práctica en el mercado español y se mantiene alerta. Lo primero que consultan al propietario es si el kilometraje está debidamente certificado. Debido a que generalmente la respuesta es afirmativa, los técnicos de la firma ya están preparados para comprobar si el marcaje es real.

Además de estar altamente cualificados, disponen de escáneres especiales con los que analizan todas y cada una de las centralitas del vehículo. Saben en qué módulos buscar para comprobar si el kilometraje que muestra el odómetro es el real o si ha sido manipulado. Hacen este tipo de pruebas con los coches usados de particulares e, incluso, de concesionarios.

Es mejor no manipular el odómetro Sergei Savchack advierte a los propietarios o vendedores que es mejor no caer en la manipulación de kilómetros de coches. Este es un delito que implica multas de hasta 400 euros y pena de cárcel de entre 6 meses y 3 años. Por muy bien que se haga el trabajo de manipulación, expertos como los de NeedCarHelp siempre descubrirán la trampa.