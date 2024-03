Ocio en Alicante, comienza la temporada

OZ Gastroclub en Alicante: destino imperdible para disfrutar de la Semana Santa Con la llegada de la Semana Santa, la temporada de ocio cobra vida en Alicante, y no hay mejor lugar para disfrutar de esta época que OZ Gastroclub. Con una propuesta única que combina gastronomía de primera, una amplia selección de vinos y cócteles exquisitos, espectáculos en vivo y música vibrante, OZ Gastroclub se destaca como el destino imprescindible para aquellos que buscan una experiencia completa de entretenimiento y deleite culinario.

En OZ Gastroclub, cada detalle está cuidadosamente elaborado para ofrecer a los clientes una experiencia inolvidable. Su carta de comidas, que ofrece una amplia variedad de platos cuidadosamente preparados con ingredientes frescos y de alta calidad, presenta esta temporada novedades como la Ensalada de Anguila, la costilla de atún rojo Balfegó, la parpatana del mismo origen, o la nueva selección de carnes de vaca madurada, en cortes como el T-Bone o la tradicional Chuleta. No hay que olvidar los postres de nueva incorporación, como el tiramisú con mango.

Pero la experiencia en OZ Gastroclub va más allá de la comida. En su bodega cuidadosamente seleccionada, hay nuevas incorporaciones procedentes de la Ribeira Sacra y de la pujante D.O Alicante, por no hablar de los nuevos vinos internacionales que os sorprenderán.

Para aquellos que prefieren los cócteles, la carta de coctelería de OZ Gastroclub es una verdadera obra maestra. Desde clásicos reinventados hasta creaciones originales, los expertos mixólogos de OZ Gastroclub preparan bebidas que despiertan los sentidos y elevan la experiencia de la noche.

OZ Gastroclub, que siga la fiesta. Música en vivo y DJ Lo que realmente distingue a OZ Gastroclub es su oferta de entretenimiento en vivo. Con espectáculos cautivadores que van desde música en vivo hasta shows temáticos, las noches en OZ Gastroclub son una experiencia única que transporta a los clientes a un mundo de diversión y emoción.

En estos meses de marzo y abril los visitan grupos como Koa, More Than Jazz, 2Soul o Laura Palmer. Además de ello, su D.J residente, José Pinna, seguirá maravillando a sus amigos con sus sorprendentes mixes basados en lo mejor de los 80 y 90.

Vivir, disfrutar… Reservar Para más información sobre la carta de comidas, los espectáculos en vivo, la bodega y la coctelería de OZ Gastroclub, hay que visitar su sitio web oficial y reserva una mesa hoy mismo.

Contacto:

Página Web

Mail: dorothy@ozgastroclub.com

Dirección: Av. Artista Remigio Soler López, 4, 03540 Alicante