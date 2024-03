¿Cifras alarmantes u oportunidad de oro? España debe triplicar los cuidadores de ancianos para 2030

El envejecimiento de la población española está generando una demanda sin precedentes en el sector de cuidados y salud para personas mayores. Según diversos informes, entre ellos del Foro Económico Mundial, el país deberá triplicar el número de profesionales en este campo antes de 2030. Y es que las cifras son sorprendentes: actualmente hay registrados 564.000 empleos, pero se calcula que se necesitarán 1,4 millones de puestos adicionales, lo que representa un aumento del 163 %.

Lejos de ser un problema, esta tendencia representa una oportunidad de oro en el sector de cuidado a mayores, para emprendedores e inversores con visión de futuro.

Oportunidades de inversión que aprovechan el boom demográfico Ramón tiene 40 años y es un emprendedor visionario conocido por su ojo experto para detectar oportunidades de negocio. Sin embargo, a diferencia de muchos inversores modernos que se enfocan en sectores de alta tecnología u otros sectores que se ponen de moda por temporadas, ha encontrado su próxima oportunidad en un sector más tradicional y con menos glamour, todo gracias a su abuela.

Durante una visita reciente a su abuela que vivía sola en Valencia, Ramón fue testigo de los retos y limitaciones que sufría para envejecer con independencia. "Su casa estaba llena de recuerdos", afirma. "Pude ver cuánto significaba para ella poder envejecer rodeada de sus pertenencias y objetos familiares; entendí por qué no deseaba ingresar en una residencia, sin embargo, precisaba ayuda para tareas cotidianas como ducharse, levantarse de la cama, acudir al servicio, y esto no haría nada más que aumentar con el tiempo”.

Esta experiencia personal lo llevó a investigar sobre el sector de cuidados a domicilio para personas mayores en España. "Muchos inversores buscan oportunidades en industrias emergentes y disruptivas", comenta Ramón. "Pero si ya tenemos un boom demográfico donde los ancianos necesitan cuidados en casa, ¿por qué no aprovecharlo ayudándoles? Los sectores tradicionales si se analizan con una mirada fresca y una perspectiva innovadora resultan ser una oportunidad de oro para invertir".

Helpycare: cuidado de personas mayores a domicilio En su investigación, Ramón descubrió Helpycare, un referente de las licencias y franquicias en el sector de cuidados a domicilio en España. Ofrecen un amplio abanico de servicios para mejorar la calidad de vida de las personas dependientes y ancianos en su domicilio desde selección de cuidadores hasta productos como camas, sillas y otros dispositivos para personas con movilidad reducida. Desde su fundación en 2006, Helpycare se ha consolidado como un referente al adaptarse a las necesidades únicas de cada zona donde opera, proporcionando un servicio cercano, personalizado y enfocado en permitir que los adultos mayores envejezcan con dignidad en la comodidad de sus propios hogares.

¿Cómo emprender en el sector de cuidado a mayores? Maira Peñaloza, Directora de Expansión de Franquicias en Helpycare afirma: "Nuestro objetivo no es solo generar rentabilidad económica para nuestros franquiciados y licenciatarios, sino también impactar positivamente en la vida de miles de adultos mayores, permitiéndoles envejecer con dignidad en la comodidad de sus hogares".

Con el rápido incremento de personas ancianas que se avecina en la sociedad, el momento es perfecto para que emprendedores e inversores visionarios como Ramón se sumen al sector. El respaldo de un modelo de negocio probado, un equipo de expertos y una misión con objetivo social convierten a esta industria en una oportunidad de oro para invertir.