Las estanterías digitales de productos y su importancia para las marcas, por Digital Shelf

De acuerdo con el último estudio de e-commerce elaborado por Elogia para IAB España, el 77 % de los internautas españoles de 16 a 74 años usan internet como canal de compra. El comercio electrónico no ha parado de crecer en los últimos años.

El mercado español de comercio electrónico alcanzó un valor de 30,1 mil millones de dólares en 2023 y se espera que crezca a una tasa anual compuesta del 5,2% entre 2024 y 2032, alcanzando los 47,51 mil millones de dólares hacia el final de ese período.

En este contexto, para las marcas, es cada vez más importante la forma en la que presentan sus productos en los escaparates digitales, ya que, una imagen optimizada de los mismos mantiene la retención y es clave en la decisión final de compra; un 73 % de los usuarios atribuye directamente el factor principal de compra en e-commerce a la imagen de producto.

Qué es el Digital Shelf o la estantería digital de productos El Digital Shelf se refiere al conjunto de espacios online donde se exhiben y promocionan productos o servicios en el entorno digital. Representa, por tanto, todos los puntos de contacto online con los que interactúa un potencial cliente para descubrir, investigar, consultar e, idealmente, comprar un producto.

Llevado a las tiendas físicas, el Digital Shelf representaría esos largos pasillos por los que un cliente camina explorando y eligiendo aquello que necesita o desea comprar. Sin embargo, en este caso, la preocupación de las marcas no es el lugar en el que se colocan los productos o el packaging de los mismos, sino conseguir aparecer en los primeros resultados de búsqueda.

Para ello, es fundamental crear contenido llamativo y completo que aporte al cliente toda la información que necesita, a la vez que ayuda a las empresas a posicionarse frente a la competencia.

Por qué el Digital Shelf es tan importante para las marcas De acuerdo con Hubspot, el 75 % de los usuarios no llegan a la segunda página de resultados de búsqueda, lo que se traduce en millones de ventas perdidas. Por esta razón, una buena optimización del Digital Shelf es fundamental para aquellas marcas que quieran destacar entre las miles de páginas de producto que se encuentran en los marketplaces como Amazon.

Ventajas de dominar el Digital Shelf Una buena gestión del Digital Shelf es clave para mejorar la competitividad en marketplaces, debido a que optimiza la visibilidad de los productos dentro de plataformas como Amazon. El algoritmo de Bezos destaca aquellos productos que hayan tenido en cuenta aspectos como la calidad de las imágenes, entre otros, facilitando así que los consumidores los encuentren y los elijan sobre los de la competencia.

Además, trabajar el Digital Shelf aumenta el alcance de marca e influye en la decisión de compra del consumidor, logrando aumentar las ventas. Esto se debe a la mejora de la visibilidad y la correcta presentación de los productos dentro de los escaparates digitales.

En este sentido, existen técnicas avanzadas que ayudan a las marcas a mejorar el contenido de sus escaparates digitales. Es el caso de las Mobile-Ready Hero Images, imágenes diseñadas exclusivamente para hacer visible toda la información esencial de un producto en digital, es decir, aquella información que las marcas saben que influye drásticamente en la decisión de compra.

En relación el punto anterior, cabe destacar que, de acuerdo con Hootsuit, el 82 % de los consumidores busca en internet información sobre los productos que quieren comprar. Es decir, un Digital Shelf bien optimizado no solo mejorará las ventas online, sino que además aprovecha estos touchpoints en digital para impulsar las ventas físicas.

Trabajar el Digital Shelf de la mano de expertos como Optopus En Optopus, agencia digital shelves, son expertos en la optimización de puntos de venta digitales. Gracias a técnicas avanzadas como las MRHI, el AI Tracking o las Computer Generated Images, esta agencia española ayuda a sus clientes a potenciar sus ventas en el canal digital. Contactar con ellos es muy fácil a través de su página web, dónde también puede encontrarse más información sobre sus servicios.