Huella hídrica, la nueva responsabilidad del sector hotelero con Aquafides

¿Cómo se puede reducir el impacto ambiental del turismo? El sector hotelero se enfrenta a un desafío crucial: la gestión eficiente del agua. En un contexto de creciente escasez y preocupación por el medioambiente, los hoteles que no prioricen la sostenibilidad hídrica se arriesgan a perder competitividad y relevancia.

Para responder a esta necesidad, Aquafides ha desarrollado un protocolo de certificación de huella hídrica especialmente diseñado para la industria hotelera. Este protocolo se basa en los más altos estándares internacionales y permite a los hoteles:

Evaluar su consumo de agua: El primer paso para la mejora es la medición. Aquafides proporciona las herramientas y la metodología para calcular la huella hídrica de un hotel, incluyendo el consumo de agua potable, agua caliente, riego y otros usos.

Identificar oportunidades de ahorro: La certificación Aquafides ayuda a los hoteles a identificar puntos críticos de consumo y a implementar medidas de eficiencia hídrica en todas las áreas de operación.

Reducir su impacto ambiental: La gestión eficiente del agua no solo beneficia al medioambiente, sino que también puede generar importantes ahorros económicos para los hoteles.

Obtener una certificación de prestigio: Aquafides es una marca reconocida a nivel internacional por su rigor y compromiso con la sostenibilidad. Los hoteles que obtengan la certificación Aquafides podrán diferenciarse de la competencia y demostrar su compromiso con el medioambiente.

¿Por qué obtener la certificación Aquafides? Mejora la imagen y reputación del hotel: Los clientes cada vez son más conscientes de la importancia de la sostenibilidad y buscan opciones de alojamiento que se alineen con sus valores. La certificación Aquafides es una señal clara del compromiso del hotel con la protección del medioambiente.

Reduce los costes: La gestión eficiente del agua puede generar importantes ahorros económicos para los hoteles. La certificación Aquafides proporciona las herramientas y la guía necesarias para optimizar el consumo de agua en todas las áreas del hotel.

Aumenta de la competitividad: Los hoteles que obtienen la certificación Aquafides se posicionan a la vanguardia de la industria hotelera sostenible, lo que les permite atraer a un público más amplio y fidelizar a sus clientes.

Cumple con la normativa: La legislación ambiental cada vez es más exigente en materia de consumo de agua. La certificación Aquafides ayuda a los hoteles a cumplir con la normativa vigente y evitar posibles sanciones.

¿Cómo obtener la certificación Aquafides? El proceso de certificación Aquafides es sencillo y transparente:

Solicitud: El hotel debe completar un formulario de solicitud y proporcionar información sobre su consumo de agua y datos de la empresa solicitante.

Asesoría de evaluación: Un equipo de expertos con formación en el protocolo Aquafides realizará una evaluación del hotel para verificar el cumplimiento del protocolo de certificación.

Implementación: El hotel debe implementar las medidas de mejora identificadas durante la evaluación.

Certificación: Una vez que el hotel haya cumplido con todos los requisitos del protocolo y auditado positivamente se le otorgará la certificación Aquafides.

Aquafides: El futuro de la hotelería sostenible La certificación Aquafides es una herramienta fundamental para que los hoteles puedan afrontar los desafíos del siglo XXI. Aquafides no solo permite a los hoteles reducir su impacto ambiental y mejorar su eficiencia hídrica, sino que también les abre las puertas a un futuro más sostenible y rentable. Para más información, se puede visitar su sitio web.