El acné en el cuero cabelludo, a examen, por las expertas de Perricone MD, Medik8 y Omorovicza

Granitos, espinillas, picor… los brotes de acné en el cuero cabelludo son más comunes de lo que se cree y, por suerte, tienen remedio, tal y como cuentan las cosmetólogas y expertas en belleza A quien más y quien menos, en algún momento de su vida, le ha salido un grano, una espinilla o un punto negro. Hasta ahí, todo normal. Sin embargo, cuando esas rojeces, esa inflamación y esos granos no son un hecho aislado y no es algo que sea cosa de un día, preocupa. Y más cuando ese problema, además, se extiende al cuero cabelludo. "¿Sabías que también se puede tener acné en la cabeza? Es más común de lo que se cree y, si lo pensamos, tiene todo el sentido: el cuero cabelludo también es piel, y, como tal, puede presentar los mismos síntomas que el rostro", comenta Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD.

¿Qué es el acné del cuero cabelludo?

De la misma forma que la piel del rostro presenta granos, el cuero cabelludo también puede hacerlo. "Como su propio nombre indica, el acné en el cuero cabelludo son imperfecciones que aparecen en el cuero cabelludo y pueden ser similares a los brotes de acné que se pueden tener en el rostro, en el cuello o en la espalda, o presentarse en forma de granitos aislados", señala Isabel Reverte, directora técnica de Ambari.

¿Por qué aparece acné en el cuero cabelludo?

Como los granos en la cara, el acné en el cuero cabelludo llega cuando menos se espera. "Estos brotes de acné en la cabeza pueden surgir de manera espontánea, cuando uno se siente más nervioso, ante un evento importante, como una entrevista de trabajo, una reunión clave…", añade Estefanía Nieto, directora técnica de Medik8.

Si se tienen granitos en el cuero cabelludo, pica e incluso se pueden llegar a formar heridas por un mal cepillado o, incluso, por rascar con demasiada fuerza, tiene mucho que ver con la piel del rostro. "Las mismas glándulas sebáceas que están presentes en el rostro también lo están en el cuero cabelludo, que son las encargadas de la producción y liberación de sebo, una sustancia esencial para proteger la piel y mantener su hidratación. Estas glándulas se encuentran en estrecha relación con los folículos pilosos, y cuando producen una mayor cantidad de sebo de la habitual, pueden obstruir los poros y, como consecuencia, se producen esos temidos granos en el cuero cabelludo", explica Ana Yuste, asesora cosmética en Purenichelab.com.

Entre los factores que entran en juego en la aparición de granitos y espinillas en el cuero cabelludo está la propia genética o tipo de piel. "Por ejemplo, quienes tienen la piel y pelo grasos tienen más probabilidades de tener acné en el cuero cabelludo porque producen una mayor cantidad de sebo", explica Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode, quien añade: "Además, la falta de higiene, no exfoliarse el cuero cabelludo, al menos, dos veces a la semana, o el uso excesivo de productos capilares muy densos, puede favorecer la acumulación de sebo y la obstrucción de los poros". Hablando de productos, es importante saber que productos que tiendan a dejar residuos pueden afectar más. "Determinados productos pueden quedarse depositados en el folículo piloso y evitar una incorrecta transpiración que puede ocasionar imperfecciones", añade Bella Hurtado, directora técnica de Aromatherapy Associates.

Y, lo que en un principio parece un problema menor, como lo es un brote de acné puntual, se puede agravar y acabar en la pérdida del cabello en la zona. "Aunque no lo más común, cuando la inflamación derivada de los granos en el cuero cabelludo se vuelve muy acuciada o se alarga en el tiempo, se produce una foliculitis decalvante, que puede traer como consecuencia la caída del cabello y, en algunos casos, la formación de cicatrices en el cuero cabelludo", apostilla Mireia Fernández, directora técnica de Omorovizca.

¿Cómo se puede tratar el acné en el cuero cabelludo?

Cuando se vaya a comprar un producto para tratar los brotes de acné en el cuero cabelludo, "fíjate en productos como exfoliantes ricos en ácido glicólico, ácido salicílico (BHA) o gluconolactona (PHA); sueros con retinoides antibacterianos y renovadores de la piel y activos con ingredientes calmantes, como la niacinamida", aconseja Mireia Fernández, directora técnica de Omorovicza. "Puedes encontrar productos específicos, pero en ciertos momentos, llevar tu skincare facial al cuero cabelludo puede servir de ayuda. Cuando lo hagas, apuesta por texturas ligeras que sean fáciles de manejar con el pelo y se absorban rápido", añade Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD. "Si usas productos de rostro en el cuero cabelludo, lo que puede ser muy beneficioso, mejor hazlo por la noche y podrás retirarlos por la mañana al lavar el cabello", concluye Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode.

Adzuki & Ragi Fantasy de Byoode es un exfoliante en polvo para rostro, cuerpo y cuero cabelludo que realiza una doble exfoliación: física, con polvo de arroz, y con ácidos suaves, como la gluconolactona y el ácido fítico, ideal para pieles sensibles. 34€ en Byoode.com

Blemish SOS cuenta con ácido salicílico anti-imperfecciones. Se puede aplicar sobre el granito varias veces al día y se completa con principios como la niacinamida. Es decir: acabará con la imperfección atacándola, pero también calmándola. Incluye ácido azelaico, importante para evitar rojeces y reducir las posibles marcas que puedan surgir. Siempre se recomienda aplicarlo con un hisopo (bastoncillo) para asegurar la máxima higiene posible. 29€ en Medik8.es

AM Ambari Active10 Essence es una esencia que se usa de dos a tres veces por semana y exfolia la piel con un 10% de alfahidroxiácidos, como el ácido láctico. 105€ en Purenichelab.com

Growth Factor Firming & Lifting Serum de Perricone MD es un suero con factores regeneradores de la piel a partir de poliamina de espermidina, completados con retinol encapsulado que se entrega a la piel poco a poco para no irritar. 147€ en Perriconemd.es

Revitalising Scalp Mask, de Omorovicza, un tratamiento prechampú para fortalecer el cuero cabelludo y eliminar impurezas gracias al poder transformador del lodo húngaro, rico en minerales como el calcio y el magnesio. 68€ en Purenichelab.com