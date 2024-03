Interoperabilidad, un concepto clave para la factura electrónica

Hace ya algunos meses que la factura electrónica se ha convertido en una habitual de artículos y noticias del sector económico. No es para menos, ya que será obligatoria para las relaciones comerciales entre empresas y autónomos de todo el país a partir de la entrada en vigor de la Ley Crea y Crece, muy probablemente durante este mismo año.

En este artículo, se quiere hablar sobre un concepto que las plataformas de Factura Electrónica tendrán que conocer una vez entrada en vigor la Ley, ya que en el borrador del reglamento técnico de la misma se plantea como obligatorio. Se habla de la interoperabilidad.

¿Qué es la interoperabilidad? Es la capacidad de los sistemas, software y aplicaciones para comunicarse entre sí y poder intercambiar datos de forma protocolizada y segura. Estos estándares permiten que los flujos de datos viajen por la red con la mínima intervención humana, lo que mejora la eficiencia de los procesos.

¿Por qué es importante?

Principalmente, la interoperabilidad garantiza que sistemas diversos tengan la misma comprensión de datos. Además, supone cuatro grandes ventajas respecto de los sistemas no interoperables:

Optimización: la interoperabilidad permite que la información se transmita de manera coherente, sin interrupciones y con una mínima transformación. De este modo, los sistemas interoperables simplifican los procesos de transmisión de datos a la vez que garantizan su seguridad.

Productividad: la interoperabilidad permite compartir datos fácilmente entre diferentes sistemas, lo que mejora los índices de productividad empresariales. Sin la interoperabilidad se requeriría de sistemas de procesamiento de datos adicionales.

Escalabilidad: gracias a la interoperabilidad las compañías pueden expandir sus operaciones, ya que la transmisión de datos no tiene limitaciones estructurales ni operativas.

Reducción de costes: el uso de sistemas interoperables garantiza la seguridad y precisión de los datos intercambiados. Sin esta garantía, las empresas deberán invertir en programas de seguridad de la información y de desarrollo y estructuración de datos.

¿Cómo funciona?

Cada sistema informático tiene unas especificaciones determinadas en cuanto a hardware, software y funcionalidades. Para ser interoperable, este debe cumplir ciertos estándares en la compartición de datos.

En los sistemas interoperables los datos se pueden intercambiar de manera electrónica a través del medio al que están conectados.

La interoperabilidad aplicada al intercambio electrónico de documentos comerciales La interoperabilidad es un concepto clave para las plataformas de intercambio electrónico de documentos, ya que, gracias a ella, las diferentes plataformas pueden intercambiar documentos de forma ágil, segura y siguiendo unos estándares previamente establecidos.

Una muestra de la importancia de la interoperabilidad en el intercambio electrónico de documentos es que el Reglamento Técnico de la Ley Crea y Crece exige la garantía de la interoperabilidad a las plataformas privadas de Factura Electrónica. Concretamente, dicho reglamento establece que las plataformas de Factura Electrónica privadas deberán asegurar los estándares de seguridad, interoperabilidad y continuidad de negocio, promoviendo un sistema eficiente y confiable de facturación electrónica en el ámbito español.

Este será un aspecto decisivo a la hora de escoger un proveedor de soluciones de Factura Electrónica.

Existen empresas en España que, dado su largo recorrido en el ámbito del Intercambio Electrónico de Documentos, ya tienen forjada una amplia red de empresas interconectadas que les ha servido para ofrecer sus servicios y que tienen la interoperabilidad garantizada. “Es por ello que, a la hora de buscar proveedor de Factura electrónica, un aspecto clave a tener en cuenta tiene que ser la trayectoria y la solidez del proveedor” comenta Jaume Escandell, CEO de eDiversa Group.