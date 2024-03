Ofita se adhiere al Código de Principios de la Diversidad Generacional

Ofita ha firmado el Código de Principios de Diversidad Generacional, impulsado por el Observatorio Generación & Talento. Con su adhesión, Ofita reconoce el desarrollo favorable de la gestión de personas basado en la igualdad de oportunidades con total independencia de la edad, y asegurando la no discriminación y el respeto a la diversidad generacional Ofita ha firmado el Código de Principios de Diversidad Generacional, impulsado por el Observatorio Generación & Talento. Con su adhesión, Ofita reconoce el desarrollo favorable de la gestión de personas basado en la igualdad de oportunidades con total independencia de la edad, y asegurando la no discriminación y el respeto a la diversidad generacional.

Jonatan Molina, director comercial de Ofita, recibió este certificado durante la gala de los Premios Generacción, que anualmente reconoce a las organizaciones que han impulsado prácticas para mejorar la sensibilización, promoción, difusión o investigación de la diversidad generacional, fuera o dentro de la propia organización y cuyos beneficiarios son las personas u otras organizaciones.

"Ofita da un nuevo paso en su firme compromiso social con la equidad laboral y se suma con mucha ilusión al Código de Principios de Diversidad Generacional impulsado por el Observatorio Generación Talento. La empresa ha firmado una acción que Ofita promueve desde su nacimiento: el desarrollo profesional basado en la no discriminación y en la igualdad de oportunidades de todos los empleados, independientemente de su edad, género, cultura o raza. En Ofita, la diversidad generacional de los trabajadores es una realidad", ha comentado Jonatan Molina al recoger el distintivo.

Con este sello, Ofita se compromete al cumplimiento de estos principios:

1º Divulgar y aplicar de los principios recogidos en las Directivas Europeas.

2º Fomentar el desarrollo de una política activa de diversidad generacional.

3º Comprometerse paulatinamente a ser un reflejo del entorno de una sociedad diversa.

4º Garantizar el respeto a las políticas de diversidad generacional en el empleo.

5º Desarrollar el principio de igualdad de oportunidades.

6º Cumplir con la legalidad vigente.

El sello de su adhesión al Código de Principios de Diversidad Generacional es un testimonio más del propósito de Ofita y de los valores que guían el día a día de todas las personas que forman la compañía, especialmente del valor "Crear un mundo mejor", que hace referencia a cómo la empresa vela por el entorno y por sus personas.