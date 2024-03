Universal Plastic: la App social que lidera la vanguardia contra la crisis del plástico gracias a la IA

Universal Plastic revoluciona con una app lanzada en enero 2024 que premia la recolección de plástico, combinando innovación y compromiso ambiental. Este equipo de expertos en oceanografía, ingeniería y desarrollo social ataca la crisis plástica con ciencia y tecnología, promoviendo las acciones de responsabilidad social corporativa tangibles. Su movimiento, 'Become Blue' llama a empresas globales a unirse por un futuro sostenible Universal Plastic, una startup tecnológica que ofrece campañas de Responsabilidad Social Corporativa con recogidas de plástico verificadas, está revolucionando el sector #Techforgood. Su nueva app se centra en solventar la crisis del plástico gracias a la IA, blockchain y algoritmos predictivos.

El equipo, compuesto por el Dr. Mario Lebrato, la MSc en desarrollo social Britt Trago, y los ingenieros Adriá Gonzalez y Álvaro Bravo, lanzó al público este pasado mes de enero una app social que recompensa por recoger plástico. La iniciativa busca solventar la falta de datos empíricos que, a su vez, permitan aportar soluciones reales y eficientes a largo plazo. En sus videos muestran como empresas españolas ya toman acción.

"La urgencia de afrontar la crisis del plástico exige un planteamiento transformador. Los datos desempeñan un papel sustancial en la resolución de estos problemas complejos. Su escasez, sobre todo en lo que respecta al impacto y la localización de los residuos plásticos, es un obstáculo importante. Disponer de datos exhaustivos es esencial para comprender la magnitud del problema. Sin esta información, los responsables políticos y los conservacionistas suelen trabajar a oscuras, lo que dificulta la asignación eficaz de recursos o el desarrollo de estrategias específicas", señala el director científico, Dr. Mario Lebrato.

Con su iniciativa #BecomeBlue recientemente publicada en su web, Universal Plastic invita a las empresas a unirse a su misión apoyando financieramente las recogidas y capturas de datos de plásticos realizadas por los usuarios de la aplicación. Así, se aprovecha la tecnología para medir, verificar y reportar las métricas de las campañas de recogida de plásticos. Estas métricas reflejan el impacto positivo logrado gracias a las empresas interesadas en mejorar su compromiso RSC y su reporte ESG.

"Se ha desarrollado un sistema de auditoría digital que ya ha demostrado verificar kg de plástico hasta 4 veces más eficiente y con un producto de mucho mayor calidad que la oferta actual de mercado. La tecnología ayuda a reducir fricción y maximizar impacto. El objetivo es sustituir infraestructura de organización humana, así como las agencias verificadoras de estas organizaciones que recogen plástico, mucho más costosas y susceptibles a la corrupción", comentó su CTO, Adria Gonzalez, al ser nombrado como una de las mejores startups Green Tech del 4YFN 2024.

"Este enfoque único involucra a individuos, comunidades y organizaciones de todo el mundo favoreciendo la inclusión social y ofrece a las empresas la oportunidad de externalizar sus acciones de RSC. Ya no existe excusa para no tomar acción", aclaraba Britt Trago, CIO de Universal Plastic.

Gracias al entretenimiento de la app, se busca convertir la recolección de desechos plásticos en un juego remunerado. De esta manera, la contribución de individuos u organizaciones hacia la causa se convierte en valiosos datos que permiten la formulación de estudios empíricos sobre el impacto de la crisis del plástico. "El objetivo, entre otros, es poder mostrar en lenguaje económico que el modelo actual del plástico no es sostenible y que tiene que parar YA", acotaba Álvaro Bravo, CEO de Universal Plastic.

