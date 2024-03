NH Collection Hotels & Resorts refuerza su apuesta por la alta gastronomía y el talento con el patrocinio del certamen ‘Cocinero y Camarero del año’ de España

La gran final del concurso se celebrará el 21 de marzo de 2024 en The HORECA Hub, dentro del evento Alimentaria & Hostelco, en Fira de Barcelona NH Collection Hotels & Resorts anuncia que será uno de los patrocinadores del prestigioso certamen ‘Cocinero y Camarero del año’. Un evento gastronómico que nace con el objetivo de reconocer a los mejores de España en ambas categorías. Estos premios, que este año celebran su IX edición, se han consolidado como uno de los más seguidos y prestigiosos en el sector de la restauración por su carácter pionero e innovador.

Este patrocinio de NH Collection Hotels & Resorts refuerza su apuesta por la alta gastronomía, donde destaca su firme respaldo a la innovación culinaria y el reconocimiento a los talentos emergentes. Desde hace años, la marca ha apostado estratégicamente en este campo, reuniendo a grandes chefs y profesionales del sector como Dabiz Muñoz y su restaurante DiverXO - el único con tres estrellas Michelin en Madrid -, ubicado en el hotel NH Collection Madrid Eurobuilding; Paco Roncero Restaurante, liderado por el chef Paco Roncero y sus dos estrellas Michelin en NH Collection Real Casino de Madrid; y Marcos Morán, chef del restaurante Hispania Brasserie en NH Collection Brussels Grand Sablon, Premio Nacional de Gastronomía en 2014 y poseedor de una estrella Michelin.

Además, a través de sus hoteles, la firma hotelera ofrece propuestas gastronómicas únicas, que responden a las necesidades de sus huéspedes y del público local. Una forma de asegurar experiencias inigualables para sus clientes y una posición destacada en la industria hotelera.

Un concurso referente en el sector

Durante estos años, el concurso ‘Cocinero y Camarero del año’ se ha convertido en uno de los eventos gastronómicos de referencia y ha logrado descubrir a más de 70 estrellas Michelin en países como España, Alemania, Austria y Suiza. Además, cuentan con un jurado de excepción. Entre ellos, se encuentran chefs de la talla de Oriol Castro (Disfrutar***, Barcelona), Sergio Torres (Cocina Hermanos Torres***, Barcelona), o Paolo Casagrande (Restaurante Lasarte by Martín Berasategui***, Barcelona).

Los 6 finalistas del concurso ‘Cocinero del año’ que participarán en esta edición, que tendrá lugar el próximo 21 de marzo dentro del evento Alimentaria & Hostelco, en Fira de Barcelona, son Mario Montero (Restaurante UltimAtun, Jerez de la Frontera), Pedro David López (Restaurante Ramsés Kitchen, Madrid), Aitor López (Restaurante Citrus del Tancat, Alcanar), Toño Rodríguez (Restaurante La Era de los Nogales, Sardas), Sergi Palacín (Restaurante Hiu, Cambrils) y Carlos Alberto Prieto (Restaurante La barra del Indiano, Valladolid).

Por su parte, los clasificados para la gran final de ‘Camarero del año’ son Marta Echevarría (Pub Galley de Candás, Asturias), Albert Ureña (Restaurante Sucapa, L’Hospitalet de Llobregat), Miguel López (Restaurante Garena de Dima, Vizcaya) y Marta Charro (Seda Club en Hidden Away Hotels, Granada).

Sobre NH Collection & Resorts

NH Collection es la marca de alta gama de Minor Hotels, que destaca por sus hoteles únicos y emblemáticos en las principales ciudades de Europa, América y Asia. Basados en la propuesta de valor premium de la cadena, estos hoteles conservan su carácter local para inspirar y cautivar a sus huéspedes. Esforzándose por ir más allá de lo ordinario, los hoteles NH Collection están minuciosamente diseñados para aquellos que quieren sacar el máximo partido a sus estancias y vivir momentos realmente extraordinarios a través de experiencias únicas, creativas e innovadoras.

En los hoteles NH Collection, el personal presta la máxima atención a los detalles, intentando que los huéspedes deseen revivir continuamente sus extraordinarias experiencias y se preparen para sentirse en virtud de un servicio personalizado y superior al huésped. Tanto si se trata de viajes de negocios como de ocio, así como si desean reunirse o buscan momentos de relax, los hoteles NH Collection ofrecen lugares inspiradores, versátiles y estimulantes para maximizar la creatividad y el disfrute.

Sobre Minor Hotels

Minor Hotels es un propietario, operador e inversor hotelero internacional, que cuenta actualmente con más de 540 hoteles en funcionamiento. Minor Hotels explora constantemente nuevas posibilidades en el sector hotelero con un portfolio de propiedades diseñadas para atraer a diferentes tipos de viajeros, atendiendo a nuevos gustos, así como a necesidades personales. A través de propiedades Anantara, Avani, Oaks, Tivoli, NH Collection, NH Hotels, nhow, Elewana, Marriott, Four Seasons, St. Regis, Radisson Blu y Minor International, Minor Hotels opera en 56 países de Asia Pacífico, Oriente Medio, África, el Océano Índico, Europa, Sudamérica y Norteamérica.

Con planes dinámicos para ampliar las marcas existentes y explorar adquisiciones estratégicas en los mercados más oportunos, Minor Hotels persigue la visión de un mundo más apasionado e interconectado.

Minor Hotels forma parte del programa de fidelización GHA DISCOVERY, que permite a los viajeros saborear cada momento dentro o fuera de su hogar, mientras reciben reconocimiento y recompensas en los hoteles y resorts participantes en todo el mundo.