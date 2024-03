¿Cómo obtener la titulación de profesor de yoga?, todos los detalles del programa con Om Shanti

El yoga ha utilizado el aspecto físico como medio al crecimiento personal, en los últimos años.

Esto permite alcanzar un mayor bienestar físico y emocional, contribuyendo a la salud integral de las personas.

En este contexto, son cada vez más las personas interesadas en profundizar sobre esta disciplina, por lo que convertirse en profesor de yoga es una opción atractiva para quienes buscan aprender las técnicas de enseñanza y todos los beneficios que proporciona esta práctica.

En ese sentido, Om Shanti cuenta con un programa formativo para quienes se sientan interesados en incursionar como profesores de yoga. Esta escuela ofrece el acceso a una formación avalada por la European Yoga Alliance y la Federación Española de entidades formadoras de Yoga, de la mano de expertos en la materia, lo que garantiza un contenido actualizado y enfocado en promover esta disciplina.

¿Cuáles diría que son las principales ventajas de obtener una certificación como profesor de yoga en comparación con simplemente practicar yoga como alumno?

La formación de Profesor/a de Yoga te permite profundizar en las diferentes sendas y estilos de Yoga que en una clase normal no da tiempo; no es necesario querer impartir clases para formarse, de hecho la mayoría de los alumnos realizan la formación porque refieren un interés en saber más de la filosofía yóguica y sobre todo una inquietud en saber más de una/uno mismo/a.

¿Qué aspectos hacen que el programa de titulación de Profesor de Yoga de Om Shanti se destaque entre otros programas similares?

La formación de Om Shanti está avalada por la European Yoga Alliance y la Federación Española de entidades formadoras de Yoga, además de cumplir con los requisitos que el Boletín Oficial Español requiere para poder acceder al certificado de profesionalidad. Esto es una garantía de que la formación cumple los requisitos más exigentes para un buen aprendizaje. Además de contar con un profesorado especializado en su materia con un conocimiento técnico y teórico que su formación académica les aporta además de años de experiencia tanto como practicantes como en la enseñanza. Un punto clave de la escuela es la continua actualización del profesorado y, por tanto, de la información que ofrecemos, sin que perdamos de vista el origen y la esencia de los orígenes yóguicos.

¿Cuáles son los requisitos previos para inscribirse en el programa de titulación de Profesor de Yoga y qué habilidades o conocimientos se espera que los estudiantes adquieran durante el curso?

No hay ningún requisito técnico para acceder a la formación, ya que el Yoga es para todo el mundo, y a cada cual le llega en un momento y de una forma diferente el interés por formarse; algo imprescindible son las ganas de aprendizaje, la motivación y por supuesto un grado de compromiso sobre todo con uno/a mismo/a para que la formación cubra las necesidades personales.

¿Cuál es la estructura del programa de titulación de Profesor de Yoga de Om Shanti y qué temas o áreas de estudio se cubren?

La formación completa de Profesor/a de Yoga consta de dos años para completar las 450 h formativas, repartidas en un primer año 200 h como Instructor/a que se puede realizar de manera presencial en diferentes ciudades de España o en formato online con acceso en cualquier momento; un segundo año hasta completar 250 h en formato semipresencial con clases en directo desde casa y con un retiro final de una semana. Por otro lado, ofrecemos diferentes especialidades como Yoga Prenatal, Yoga para niños, Yoga Tercera Edad, Monitor de técnicas de respiración y pranayama, Suelo Pélvico y Asana.

¿Qué metodologías de enseñanza y enfoques pedagógicos emplea la Escuela de Yoga Om Shanti para garantizar una experiencia de aprendizaje efectiva y significativa?

Como decía Swami Sivananda: vale más 1 onza de práctica, que cientos de teorías. Esta es la base de la formación, la experiencia propia, ya que vemos difícil la transmisión de conocimientos que no han pasado por la experiencia y asentamiento propio; en el formato presencial nos reunimos una vez al mes un fin de semana completo durante 8 meses con apoyo digital y en el formato online tenemos dos encuentros prácticos al mes. Todo el material está para ambos cursos en el aula virtual al que se tiene acceso durante un año completo y donde contamos con PDF, vídeos y audios correspondientes a todas las asignaturas del curso.

¿Qué tipo de apoyo y recursos están disponibles para los estudiantes durante el programa de titulación, tanto en términos de aprendizaje académico como de desarrollo personal?

El hecho de profundizar en cada una de las áreas yóguicas (anatomía, respiración, posturas, relajación, meditación, alimentación, filosofía...) hace que los alumnos tengan un conocimiento mucho más extenso y una comprensión más clara sobre todas estas áreas, lo que da seguridad a la hora de transmitir esos conocimientos a sus posibles alumnos, pero también para una autopráctica más adecuada, adaptada, una escucha del cuerpo y de la mente que atiende a las necesidades del momento.

¿Qué consejos o recomendaciones ofrecería a aquellos que estén considerando inscribirse en el programa de titulación de Profesor de Yoga de Om Shanti para alcanzar sus objetivos personales y profesionales en el campo del yoga?

Siempre recomendamos una entrevista personal con la dirección de la escuela para poder atender las necesidades personales del alumno/a y ver que le puede aportar la formación. Y sobre todo que le presten atención a ese impulso interno que les llama a la realización de la formación, eso es un síntoma de un interés en la comprensión de la vida y de una necesidad de tomar las riendas. El yoga no se queda en la esterilla, debe de ser una práctica que se instale en nuestro día a día más allá de la postura; las posturas y, por tanto, el cuerpo son un medio para alcanzar un objetivo mayor que es el ser dueño consciente de nuestras vidas.

En definitiva, formarse como profesor de yoga es un proceso que va más allá de la adquisición de habilidades de enseñanza. Se trata de una decisión enfocada en el crecimiento personal y en la conexión espiritual, así como también por el deseo de compartir conocimientos y bienestar integral con otras personas.

En ese sentido, la formación rigurosa y completa de Om Shanti, supone la posibilidad de acceder al mundo del yoga y adquirir todas las herramientas necesarias para promover esta práctica de forma profesional en todo el mundo.