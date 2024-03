​Última hora CAM

Según ha podido saber este medio en las últimas horas, la ministra portavoz, a la sazón ministra de Educación del Gobierno de España, doña Pilar Alegría, ha sido comisionada por el presidente del Gobierno para presidir el Comité Anticorrupción de Casos de Ayuso (CACA), que tendrá poderes plenipotenciarios para actuar en defensa de la democracia y la transparencia —comprometidas gravemente por la presidenta de la CAM—, que se establece, mediante Real Decreto, en un órgano ejecutivo-jurisdiccional especial, plena e impecablemente constitucional, solo sometido al relato ideológico monclovita, fuente única del leal saber y entender de la ministra, que ha demostrado sobradamente ser la miembra gubernamental más clarividente por lo que a los ataques al progresismo democrático atañe.



Hemos podido conocer que, entre sus más estrechos colaboradores, se encuentran exaltos cargos políticos progresistas de hora feliz (aunque feministas), juristas de destacado prejuicio, fiscales de presa, periodistas de paja en el ojo ajeno, autores de ciencia ficción, policías de cazo y un selecto grupo de virólogos anónimos —antaño, se sospecha, miembros del comité de expertos encabezado por Fernando Simón—, que están elaborando un plan de contingencia por si lo de Ayuso, que ya se sabe contagioso, pudiera llegar a nivel de pandemia.

Entre las medidas que hasta el momento se han planteado, la más avanzada, según hemos conocido, es que se pretende habilitar en la Dirección General de la Agencia Tributaria en Madrid una zona específica de calabozos experimentales, Área Unificada para Ayusistas (AUPA), con una disposición en forma de panal, dotada con todos los elementos tecnológicos y humanos para poder gobernar, a fin de que, llegado el caso, los especialistas pudieran observar cómo ella, a modo de abeja reina, en colaboración con la familia y zánganos peperos, trabaja por la producción de miel electoral. Se trataría de un laboratorio de confinamiento para poder predecir y evitar, entre otras cosas, casos mayores de crecimiento del PIB en la Comunidad de Madrid.

Por otra parte, se ha filtrado que se estudia el modo de prohibir que la presidenta lleve vestidos rojos y el pelo recogido, pues, según el Centro Nacional de Interferencias, en colaboración con el Centro de Investigaciones Sanchistas, se ha sabido que lo primero produce indeseados efectos de atracción sobre el electorado socialdemócrata y que lo segundo, sin duda, de mayor gravedad, es un artificio para esconder, en un coqueto moño, un inhibidor de odios trans que permite al auditorio de sus actos públicos creer en sus perniciosas propuestas y opiniones.

También ha llegado a nuestra redacción un vanguardista proyecto para expropiar el Zendal, cuya motivación sería que ya no se usa por no haber ni preverse, según se estima, pandemias (salvo el riesgo de infecciones por ayusismo, que el CACA pretende erradicar, y que, no obstante, según fuentes progresistas, serían tratadas en las unidades de eutanasia de las poblaciones madrileñas gobernadas por la izquierda), a lo que se une que, sospechosamente, fue construido demasiado deprisa y sin acudir ni al FLA, ni a fondos ERE, ni tampoco a fondos DELCY (Distribución de Entelequias Librecambiarias con Yuca), todos ellos específicamente diseñados por los ministerios del ramo o de la ramificación, de acuerdo con los agentes sociales, para la ejecución de obras en línea con la transparencia y el buen gobierno. Parece ser, según hemos podido conocer, aunque aún está por confirmar, que allí se instalaría la Casa del Pueblo Plurinacional para la Convivencia —cuyo órgano rector podría estar formado, si aceptasen la propuesta del CACA, según señalan nuestras fuentes, por Arnaldo Otegui, Aitor Esteban, Gabriel Rufián y Miriam Nogueiras, como vocales, bajo la presidencia bicéfala de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras—, para lo que se emprendería una reforma a cargo del Fondo de Esquilmación Autonómica (FEA), del que, como es sabido, no participan ni Cataluña, ni el País Vasco, ni Navarra, territorios próximos a integrarse en un nuevo régimen fiscal (TOPAMI), nacido de la negociación del Gobierno con la plataforma separatista “España nos roba”. Entre su equipamiento, contaría con frontón, asador de calçots y pinchos morunos, taller ocupacional de okupación, parque para tala de troncos y desmoche de fondos públicos, paraninfo de castellets

y sardanas, así como un recorrido de encierro y plaza de toros, que se desea bautizar como pabellón 7 de julio. Se plantea también, aunque más a largo plazo (cuando sus pueblos sean liberados del yugo de la derecha), que, eventualmente, tengan cabida otras manifestaciones culturales, tales como la Tomatina, cursos para la diversidad (de sevillanas, de bable y de castúo, entre otros), concursos de jotas o festival de muñeiras con degustación de pulpo posterior e, incluso, la instalación de un ninot en la fachada. Iremos viendo.

Por otro lado, se estudia instar a la Fiscalía Especial para la Ecosostenibilidad a fin de que solicite al Tribunal Constitucional un auto de alejamiento, de al menos cincuenta kilómetros de distancia, que separe a la presidenta de cualquier agricultor, tractor o herramienta para la explotación del campo, así como de cualquier asentador de fruta, empresa hortofrutícola o frutero, dado que hay indicios racionales fundados de que el llamativo y público gusto por la fruta de la presidenta responde a una oscura trama de financiación irregular del PP de Madrid (puede que hasta nacional) por parte de todos ellos (también de los fabricantes de tractores y de aperos de labranza y, quizá, por la frecuente doble actividad, de los ganaderos), a cambio de la publicidad que de sus productos hace Ayuso. Seguiremos fabulando puntualmente.