Instrucciones a marcianos para caminar por la calle

Si es usted un alienígena, le iría muy bien leer lo que a continuación escribo:" Sobre todo, para caminar por la calle, es aconsejable no ensimismarse. Hay que andar como si le fueran a soplar la cartera en cualquier momento. Le diría que salir de su portal a la acera reviste un peligro considerable. Ha de abrir la puerta y sacar la nariz, girar la cabeza 15, 25º a la derecha, otros tantos a la izquierda y si no viene ningún patinete, bicicleta, camión aparcando con la puerta trasera abierta o niños corriendo, entonces sí, salga. Una vez en la acera, ha de tener cuidado con la gente que salga de los portales, baldosas levantadas, contenedores en los que haya objetos sobresalientes o apoyados en la acera, motos aparcadas, palomas... Cuando tenga que cruzar la calzada, no solo ha de estar atento a los semáforos; sino que habrá de tener precaución con los coches, bicicletas, patinetes, y otros vehículos que en un descuido se lo puedan llevar por delante. Cuando camine por un paseo, plaza o zona muy concurrida, ha de extremar la cautela. En primer lugar, tenga cuidado con no atropellar ni que le arrollen. Si ve a mucha gente con pancartas, gritando lindezas a los políticos, pitando, etc., probablemente será una manifestación, procure evitarlos. Y si ve a gente de uniforme con cascos y porras, quizás sean los antidisturbios. Entonces, con disimulo, dese la vuelta y ponga los pies en polvorosa. ¡Ah! ha de saber que, en las fiestas patronales, Semana Santa, Pilares, Reyes Magos, Cincomarzadas, etc., la aglomeración está asegurada. Por lo tanto, mi consejo es que coja su platillo volante para moverse por Zaragoza"...