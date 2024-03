Psico-Yo y su ayuda integral para salir de relaciones tóxicas

Existen relaciones tóxicas en las cuales sus miembros sienten el deseo de salir de este tipo de situaciones conflictivas, pero no tienen la suficiente voluntad para hacerlo. Estas situaciones afectan la salud emocional y la autoestima de las parejas, provocando sufrimiento, infelicidad e insatisfacción.

En estos casos, el acompañamiento psicológico puede ser fundamental, ya que ayuda al individuo a trabajar en su autoestima, curar heridas y tomar mejores decisiones que le ayuden a conseguir un mayor bienestar emocional.

Mariola Moreno, psicóloga y psicoterapeuta de Psico-Yo se especializa en ayudar a las personas a salir de relaciones tóxicas.

¿Cuáles son las principales características de una relación tóxica? Las relaciones tóxicas son muy fáciles de identificar. No obstante, la negación, el miedo a la soledad y la victimización, son algunos de los factores que hacen que muchos individuos no puedan ver con claridad que están en medio de un vínculo afectivo negativo.

Por lo general, una persona tóxica se caracteriza por mentir, herir, acosar y menospreciar. Se relacionan o enganchan con individuos que son dependientes emocionalmente o que son fáciles de manipular con el objetivo de estar en una situación de dominancia sobre ellos. Esto hace que la otra persona sienta rechazo y miedo de expresarse para no perturbar al otro.

En las relaciones toxicas está presente el hipercontrol, el chantaje y la desconfianza, en algunos casos justificadas por los actos de infidelidad del otro. Además, se experimentan momentos de ansiedad y tristeza y la pareja siente que da más de lo que recibe, por lo que constantemente tiene el sentimiento de no ser amado.

Consejos para salir de una relación tóxica Cada miembro de la pareja afronta la crisis en su relación de diferentes formas dependiendo de factores como su nivel de madurez emocional, la habilidad para gestionar conflictos, la duración de la relación, etc. Cuando la persona ya ha decidido que su relación de pareja no da para más, pero no sabe cómo dar el primer paso, acudir a psicoterapia puede ayudar a ponerle el punto final a la relación.

Las terapias de Psico-Yo acompañan a la persona durante todo el proceso de separación para que este sea lo menos doloroso posible a nivel emocional. Mediante el refuerzo de la autoestima, la seguridad y el amor propio, Mariola Moreno ayuda a sus pacientes a tomar mejores decisiones y a tener un equilibrio emocional sano que les permita comenzar de nuevo desde el merecimiento y la sanación individual.

La especialista ofrece consultas de psicología en diferentes áreas como terapia de parejas, rupturas, acoso, violencia de género, entre otras. Desde un enfoque profesional, personalizado y cercano, mejora la salud emocional y mental de quienes solicitan sus servicios.