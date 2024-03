El prestigioso festival de cine belga, Millenium Festival, premiará a Luis Felipe Fernández-Salvador y Campodonico, explorador, cineasta y activista climático El prestigioso festival de cine belga, Millenium Festival, premiará a Luis Felipe Fernández-Salvador y Campodonico, explorador, cineasta y activista climático. Luis Felipe es el Presidente de la Fundación Identidad Nacional.

Este es un reconocimiento a sus significativas contribuciones al cine documental y su papel en la exportación de la visión del festival al Sur Global, mejorando así su impacto global y alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Diversas estrellas de Hollywood y ganadores de Oscars presentarán el premio, celebrando el "Realismo Fantástico" innovador de Luis Felipe, un género que Luis Felipe creó y que utiliza las estéticas y narrativas de la ficción mientras se adhiere a las leyes de la realidad que gobiernan la realización de documentales.

Enfrentando los retos globales a través de la narrativa y el storytelling

Las obras cinematográficas de Luis Felipe Fernández-Salvador y Campodonico, como "A Son of Man" (2019), seleccionada como la elección oficial de Ecuador para los Óscar, y "Waorani: Guardianes del Amazonas" (2023), estrenada en el Parlamento Europeo en Bruselas, no solo han sido aclamadas internacionalmente, sino que también sirven como herramientas poderosas para el cambio social, arrojando luz sobre problemas urgentes como la violencia contra las mujeres indígenas y los impactos de las industrias extractivas en los ecosistemas más frágiles del mundo.

Un ejemplo notable del impacto de Fernández-Salvador es su participación en el documental canadiense "Highway of Tears" (2015), producido en colaboración con Human Rights Watch (HRW) para denunciar las altas tasas de violencia y desapariciones de mujeres y niñas indígenas en Canadá. El documental inspiró un movimiento que llevó a la reforma de la Constitución canadiense con el objetivo de reconocer y brindar mayor protección a los pueblos indígenas.

La producción de "Lions of the Sea" es notable por su colaboración con un equipo internacional de renombre, incluyendo al productor Adam Leipzig, quien fue Vicepresidente Ejecutivo en Disney, el cinematógrafo Guillermo Navarro, y el diseñador de sonido Nicolas Becker, todos ganadores del Óscar. Además, cuenta con el apoyo de instituciones clave para la conservación ambiental: la Fundación Charles Darwin y el Parque Nacional Galápagos, marcando la primera vez que una producción de esta categoría tiene acceso a estos ecosistemas protegidos.

Acerca del Millenium Festival

El Festival del Milenio (Millenium Festival), patrocinado por la ONU, celebrado por mostrar películas que abordan los desafíos del siglo XXI, apoya la creación de documentales innovadores y nuevos talentos.

Organizado por la asociación sin fines de lucro Diógenes, se ha convertido en una plataforma para películas que reflejan las aspiraciones de la humanidad por un mundo más equitativo.

Detalles del evento

La presentación del premio tendrá lugar durante el festival en Bruselas, mostrando lo mejor del cine documental global. El trabajo de Luis Felipe será destacado como un testimonio del poder del cine para impulsar la transformación social.

Qué: El Millenium Festival y sus socios invitan a los medios de comunicación y al público a unirse en la celebración de los logros y contribuciones de Luis Felipe Fernández-Salvador y Campodonico al cine documental y la conciencia global, en una ceremonia con la presencia de artistas de Hollywood y ganadores del Óscar.

Dónde: Cinéma Vendôme, Chau. de Wavre 18, 1050 Ixelles, Bruselas, Bélgica

Cuándo: Lunes, 18 de marzo de 2024 a las 19:30 h (CET)

Cómo obtener su acreditación de prensa: https://www.festivalmillenium.org/press/accreditation/