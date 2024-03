AllZone da el salto a Portugal; una gran potencia del e-commerce en la península ibérica

Año a año, el comercio digital se expande y sigue ampliando su público. En este contexto, la startup española AllZone se ha convertido en uno de los casos de éxito más emblemáticos del sector.

Esta marca surgió en 2019 y rápidamente obtuvo atención especial debido a su modelo de negocio innovador y eficiente para realizar compras online. Gracias a este servicio e-commerce, esta empresa ha obtenido diversos premios y ha crecido a un ritmo acelerado.

Además, recientemente este proyecto ha subido otro escalón. En este sentido, con solo cuatro años desde su fundación, AllZone ha lanzado su página web oficial en Portugal. Esta acción forma parte de un plan para posicionarse como líder en este sector en la península ibérica.

Generar una mayor proporción de compras online La perspectiva de AllZone es proveer un servicio e-commerce lo más eficiente posible para facilitar al máximo el proceso de compra a clientes en España y Portugal.

Sobre su espectacular ascenso, representantes de esta firma señalan que tanto la velocidad y seguridad de su servicio como su asesoría posventa han sido algunos de los principales factores que han impulsado su modelo de comercio electrónico. Este negocio está enfocado en las ventas B2C (consumidores finales).

En particular, el sistema de entregas rápidas door to door (puerta a puerta) ha sido clave para que muchas personas puedan acceder a los productos que necesitan con urgencia y sin ningún tipo de trabas.

Respecto a lo anterior, el enfoque de esta marca ha sido especialmente útil para consumidores que tienen dificultades para acceder a tiendas físicas o que necesitan adquirir productos de gran tamaño, pero no cuentan con un medio de transporte para llevarlos hasta su domicilio o lugar deseado.

Adicionalmente, esta empresa ofrece garantías que han resultado atractivas para quienes buscan productos de calidad a buen precio. Esto incluye diversas categorías como informática, telefonía, electrodomésticos, hogar y decoración, entre otras.

Múltiples premios y distinciones El éxito demostrado de este modelo de e-commerce ha permitido que en 2024 AllZone obtenga por segundo año consecutivo el premio a Mejor Comercio Online en la categoría “Electrónica, Informática y Tecnología”. Además, este año también ha sido distinguida en la sección de “Muebles, Decoración y Textil Hogar” por primera vez.

Cabe destacar que estos galardones fueron otorgados en el marco del concurso “Comercio del Año”, en el que los consumidores eligen a la mejor tienda según determinadas categorías.

Además, AllZone fue reconocida en el año 2023 con el premio Mejor Rookie Ecommerce en los Ecommerce Awards. Esto representa otra demostración del impacto que ha generado esta empresa con su modelo enfocado en facilitar las compras online a los consumidores finales en España.

Además, a pesar de haber incursionado en el mercado luso hace apenas unos meses, AllZone logró posicionarse como finalista en la edición más reciente de los prestigiosos CTT e-Commerce Awards. Este certamen reconoce y premia las excelentes prácticas de comercio electrónico y los innovadores modelos de negocio digitales que aportan valor tanto a las personas como a la comunidad en Portugal.

En la actualidad, este servicio también está disponible para usuarios portugueses, ofreciendo una interfaz similar a la versión española. En este sentido, se han implementado las mismas categorías, que abarcan desde equipos electrónicos hasta productos para el hogar, belleza, moda, mascotas, ocio, y más, todo ello con precios altamente competitivos.

Hoy en día, AllZone destaca por sus servicios como e-commerce y es una referencia para consumidores en toda la península ibérica.