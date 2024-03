Psicopedagogía y coaching para estudiantes que necesiten mejorar su rendimiento académico, con Clínica Dra. Teresa Aparicio

Hay muchos niños que a causa de un trastorno propio o por inconvenientes con su entorno educativo, tienen dificultades de aprendizaje y pueden ir arrastrando un bajo rendimiento académico que, si no se detecta a tiempo, puede ser complicado de resolver en la etapa adulta.

En este sentido, contar con profesionales en psicopedagogía y coaching para estudiantes como los de la clínica de la Dra. Teresa Aparicio, son una opción recomendable. Los profesionales en psicopedagogía ayudan a mejorar el aprendizaje durante los primeros años de vida de los niños, para que estos tengan un mejor rendimiento académico a corto y largo plazo.

Reforzar el aprendizaje de los niños con psicopedagogía La psicopedagogía puede ser un factor determinante para hacer que la etapa de aprendizaje de los niños y adolescentes sea más fácil y exitosa. Esta especialidad hace énfasis en el comportamiento del pequeño durante su fase de aprendizaje. Además, estudia el entorno físico y social en el que se desenvuelve, para comprender el origen del problema. Los psicopedagogos de la clínica Dra. Teresa Aparicio se encargan de prevenir, detectar e intervenir en cualquier tipo de problemas que pueda limitar el aprendizaje de los niños. En otras palabras, tratan problemas como el bajo rendimiento escolar, conductas inadecuadas en el aula, problemas de integración, etc. También, trabajan ámbitos que dificultan el área de enseñanza, como por ejemplo los trastornos de déficit de atención con o sin hiperactividad (TDA o TDAH).

Mediante una orientación individual, estos profesionales aportan las técnicas de estudio necesarias para mejorar el rendimiento escolar de los niños y adolescentes, y de esta manera facilitar su aprendizaje. Adicionalmente, sus programas involucran a la familia, para que estos también puedan participar en el proceso de enseñanza y aprendizaje, al igual que al centro educativo.

Servicio personalizado de coaching para estudiantes Además de proporcionar apoyo profesional a nivel pedagógico, la clínica Dra. Teresa Aparicio ofrece un servicio individualizado de coaching educativo. Este está orientado a motivar a los jóvenes para establecer metas y cumplirlas. Esto se logra mediante la aplicación de una serie de recursos que fortalecen sus habilidades, tales como el autoconocimiento, la motivación, la toma de decisiones, entre otros. El programa de coaching para estudiantes también ayuda a los alumnos a organizarse mejor y a tener mayor seguridad en sí mismos. De esta manera podrán generar cambios en sus hábitos educativos y aprovechar sus puntos fuertes para desarrollar todo su potencial. Las sesiones de coaching de la clínica son impartidas por un equipo de profesionales especializados. Todos ellos comprometidos con lograr una transformación en los jóvenes, a través de autorreflexiones que fomenten cambios cognitivos y emocionales.

En definitiva, desde la clínica Dra. Teresa Aparicio cumplen el propósito de reforzar la enseñanza académica de los alumnos. Gracias a ello, no solo podrán cumplir con sus objetivos académicos a corto plazo, sino que también estarán capacitados para lograr cualquier meta personal a lo largo de su vida.