La transformación estratégica mediante la externalización del departamento de formación y desarrollo

En su continua búsqueda por destacar en mercados altamente competitivos, las empresas españolas son conscientes de la capacidad de la formación y el desarrollo de sus empleados para mantenerse en esta carrera.

Por ello, la externalización del departamento de formación y desarrollo se convierte en una estrategia clave para las organizaciones que no cuentan con un departamento propio. Esta no solo alinea las necesidades de formación con los objetivos corporativos, sino que también optimiza la eficiencia y efectividad de los programas de desarrollo profesional.

Optar por esta vía proporciona acceso a un expertise especializado, a las últimas tecnologías y a metodologías de formación vanguardistas, asegurando así que la plantilla esté al día con las habilidades y conocimientos exigidos en su sector. La externalización, además, promueve una gestión flexible y dinámica de los recursos formativos, capaz de adaptarse a los requisitos cambiantes de la empresa y del entorno comercial.

¿Cómo encontrar a un socio estratégico? AdelantTa, consultora de Recursos Humanos especializada en formación, selección y externalización del departamento de recursos humanos, se ha establecido como un colaborador estratégico esencial para muchas empresas que han decidido externalizar su departamento de formación y desarrollo con ellos. "Nuestra metodología se enfoca en entender en profundidad los objetivos y retos de nuestros clientes para desarrollar e implementar soluciones de formación que no solo satisfagan sus necesidades inmediatas, sino que también fomenten el desarrollo a largo plazo de su capital humano", explica Juan Carlos Sánchez, director general de la firma.

La externalización aporta ventajas a las organizaciones que deciden optar por esta vía, como la reducción de costes al minimizar la necesidad de infraestructuras formativas propias y de personal especializado en plantilla. Esta estrategia, asimismo, proporciona a las empresas la agilidad para ajustarse con rapidez a las variaciones en el mercado, integrando las tendencias y prácticas más recientes en el ámbito del desarrollo profesional sin retrasos ni grandes inversiones en renovación tecnológica.

En este sentido, Vanesa Velasco, directora de operaciones de AdelantTa, añade: "Nos comprometemos plenamente con nuestros clientes para identificar y diseñar planes formativos que van en línea tanto con sus necesidades actuales como con las demandas futuras previstas para su sector, garantizando de esta manera una ventaja competitiva duradera".

Optimización de recursos mediante la gestión de bonificaciones Un aspecto crucial de la formación y desarrollo en las empresas es la gestión eficiente de las bonificaciones por formación profesional para el empleo. En este sentido, la firma con sede en Madrid incluye en su servicio de externalización del departamento de formación y desarrollo asesoramiento experto y gestión de las bonificaciones asociadas a la formación, asegurando de este modo un aprovechamiento máximo de los incentivos fiscales y las subvenciones disponibles para la formación de sus trabajadores.

"La gestión de las bonificaciones es un terreno complejo. Nuestra experiencia y conocimiento nos permiten hacer una gestión muy eficiente de los créditos asignados a nuestros clientes, optimizando de este modo sus costes mientras que aseguramos el cumplimiento de la normativa de Fundae en todo momento", señala Juan Carlos Sánchez. Esta gestión estratégica no solo libera recursos internos, sino que también incrementa el alcance y la calidad de los programas formativos ofrecidos a los empleados.