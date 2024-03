Amazing Agency impulsa el éxito de SodaStream en Amazon, aumentando en un 100 % sus ventas en el Prime Day 2023

Amazing Agency, la Agencia Advanced Partner de Amazon, centrada en ayudar a los clientes en la activación de los pilares de marketing de Amazon, celebra un nuevo hito certificado y compartido por Amazon a nivel mundial. La campaña llevada a cabo para SodaStream en España durante el Prime Day 2023, ha superado todas las expectativas, generando un aumento del 100% en las ventas y un impresionante incremento del 50% en el retorno de la inversión publicitaria.

SodaStream, perteneciente al grupo PepsiCo, es pionera en ofrecer soluciones innovadoras en el mercado de las bebidas desde 1903. Iniciaron su travesía con un sistema revolucionario que permitía gasificar el agua desde la comodidad de los hogares. Durante el último siglo, SodaStream ha continuado creciendo e innovando, respaldado por una cartera de propiedad intelectual que incluye 65 patentes y 198 registros de marcas en todo el mundo.

En la actualidad, los sistemas de gasificación de SodaStream están disponibles en 46 países y se comercializan en alrededor de 90,000 tiendas en los seis continentes y sigue siendo un referente en proporcionar soluciones simples y saludables para disfrutar de bebidas con gas, eliminando la necesidad de botellas de plástico de un solo uso.

SodaStream, se asoció con Amazing Agency a mediados del 2022, por la exitosa trayectoria de la agencia en campañas de Amazon y su gran expertise certificado en el ecosistema Amazon. Tras varios meses ayudándoles en todo lo relacionado con el mundo Amazon, abordaron el Evento de Prime Day con ilusión y con unos objetivos muy ambiciosos de ventas y de optimización del budget publicitario. Amazing Agency se puso manos a la obra en la definición de la estrategia publicitaria para el evento de la mano de un gran equipo certificado y experto que supo llevar al siguiente nivel la estrategia, la ejecución y por ente los resultados obtenidos.

La estrategia se desglosó en tres momentos clave:

Una fase previa al evento donde se ejecutó un plan integral centrado en los formatos de Sponsored Product, Sponsored Brands y Sponsored Brand Video, combinado por una perfecta campaña en Amazon DSP. El objetivo era claro: atraer a clientes potenciales generando conciencia de marca y preparando el terreno para los días del evento.

Durante los días de Prime Day concretos, la agencia ajustó la estrategia publicitaria, destacando productos con promociones activas y aprovechando los momentos de mayor actividad de los consumidores.

Tras la finalización de los dos días del Prime Day, continuaron cubriendo los días posteriores al evento utilizando el formato Sponsored Product y continuando con las campañas activas en el DSP de Amazon. Fue clave centrarse en impactar a los clientes que ya habían mostrado interés en los productos de SodaStream y animarles a que ejecutaran la compra.

Los resultados fueron extraordinarios. SodaStream superó sus objetivos de ventas en más del 100% y experimentó un aumento del 50% en el retorno de la inversión publicitaria. Las ventas a nuevos clientes aumentaron un 30% en comparación con el Black Friday de 2022, consolidando a SodaStream y Amazing Agency como referentes en estrategias publicitarias en Amazon.

Según palabras de Soraya Méndez, responsable de marketing para Iberia, de SodaStream: "En cualquier categoría, la mejor manera de crecer es ascender por el embudo de ventas, y las soluciones de conciencia de marca y consideración de Amazon Ads pueden ayudarnos a conseguirlo."

Manuel González de Seoane, responsable de publicidad de Amazing Agency añade: "Es fundamental que los anunciantes utilicen tanto Sponsored Ads como Amazon DSP de manera cuidadosa y adecuada para lograr el rendimiento deseado. Como Amazon Advanced Parnters, nuestro objetivo es hacer que este proceso sea óptimo, acelerado y manejable para los anunciantes."

Este caso de éxito entre SodaStream y Amazing Agency destaca cómo una estrategia publicitaria bien ejecutada puede no solo generar un impacto significativo en las ventas y en la visibilidad de la marca, sino también destacar la importancia de la sostenibilidad y la innovación en el mundo del retail.

Se venda en Amazon o no, en Amazing están especializados en llevar a los clientes al siguiente nivel. Su equipo certificado en el ecosistema publicitario les hace ser una referencia en el sector y más con casos de éxito como estos en Amazon. Tras Schleich, Loreal y Lavazza, este caso de SodaStream deja en evidencia que trabajar con una agencia Advanced Partner de Amazon, que centra su negocio únicamente en Amazon, tiene resultados excelentes. Los interesados en su contacto pueden rellenar el formulario de contacto en su web. Y recordar que no solo están en España, sino que también tienen sede en México y que manejan clientes en Europa, USA, México y en todos los países donde Amazon está presente.