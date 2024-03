Comprar ropa de trabajo en la tienda online de Primo Protección

Hay algunos puestos de trabajo que no requieren ropa o un uniforme especial, como es el caso de los empleados de oficina.

Sin embargo, cuando se trata de otros ámbitos, como las industrias, agricultores, limpiadores, etc., el uso de prendas específicas se vuelve completamente necesario.

Esto es realmente importante porque se requiere la ropa adecuada para realizar las tareas diarias de forma segura. Esto ahorra dinero a la empresa, expone a sus empleados a menos riesgos y también ayuda a prevenir accidentes laborales. En consecuencia, es importante señalar que existen varios aspectos relevantes a considerar a la hora de elegir la ropa de trabajo. Entre ellos, la ropa debe ser de alta calidad y seguir los criterios de seguridad de cada actividad.

Una de las mejores empresas que cuenta con un amplio catálogo para comprar ropa de trabajo es Primo Protección.

¿Qué tipos de ropa laboral ofrece Primo Protección? En la página web de Primo Protección es posible encontrar una gran diversidad de prendas especiales para trabajar. Además, aparece dividida en diferentes tipos, según el riesgo que corre trabajador. Estos son los principales:

Ropa de trabajo antiácido o que protege ante productos químicos Los empleados que trabajan a diario con productos químicos corren el riesgo de entrar en contacto superficial o por vía transcutánea con algún componente tóxico. Por esta razón, es fundamental que la ropa de protección laboral sea la adecuada.

En este contexto, Primo Protección cuenta con diferentes prendas que cuentan con estas características como: chaquetas, guantes, pantalones y camisetas antiácido.

Ropa de protección para el calor o el fuego Este tipo de ropa protege a los trabajadores contra el contacto de corta duración con llamas y calor y posibles ataques térmicos. Esta debe estar fabricada de materiales flexibles para mejorar la protección física de los trabajadores, como el algodón ignifugado. Entre las prendas se encuentran, sobre todo, prendas exteriores como pantalones y parkas.

Ropa de protección para el frío En este caso, las prendas deben proporcionar aislamiento térmico. Es decir, el material con el que está confeccionada la ropa tiene que resistir al frío y ajustarse bien al cuerpo. Además, la ropa de trabajo también debe ser impermeable y superar una prueba de penetración de agua. La ropa más usada para el frío son los abrigos, guantes, pantalones y polos térmicos.

Ropa para sanitarios Finalmente, dado que los sanitarios están en contacto constante con personas enfermas, están obligados a tomar ciertas medidas de seguridad. En consecuencia, el material del que está fabricado no puede permitir la propagación de infecciones.

Asimismo, deberá garantizar en todo momento una adecuada y eficaz higiene de manos.

Primo Protección cuenta con prendas que cumplen todos estos requisitos y a las normativas vigentes.

Las ventajas de comprar en Primo Protección Primo Protección es una de las mejores tiendas online para adquirir este tipo de ropa, no solo porque cuenta con una gran variedad, sino porque también garantiza la mejor calidad y durabilidad en cada prenda. Asimismo, cuenta con una nota media en Google de 4,8 sobre 5, reflejando el agradecimiento y la satisfacción de la gran mayoría de los clientes.

Por otro lado, pone a disposición varias ofertas especiales de hasta el 40 % y 50 %, así como un outlet con precios realmente asequibles.

Finalmente, cabe destacar que Primo Protección también cuenta con un amplio catálogo de pantalones de trabajo diseñados en diferentes colores con elementos reflectantes para mejorar la visibilidad, pantalones frigoríficos o con bolsillos estratégicamente divididos. También incluye protección facial como gorros, delantales y mascarillas faciales.