Las marcas Byoode, Ambari y Omorovicza analizan si es posible sustituir la cáscara de plátano por el bótox

TikTok está revolucionado con este sustituto de los moduladores faciales, como ya ocurrió con las semillas de lino. ¿Es oro todo lo que reluce? Es otra de las tendencias que van revolucionando redes sociales como Tiktok. Y es que el plátano se está postulando, nada más y nada menos, como el nuevo bótox. ¿Tiene esto algo de sentido? El paso a paso es el siguiente: pelas el plátano y la cáscara, lejos de lanzarla a la papelera, la pasas por el rostro, como si de un disco de algodón se tratara. Quienes lo usan dicen que sus efectos son similares a los de los moduladores que hacen ese efecto antiedad tan marcado en la piel. ¿Es real o es un placebo en toda regla? Ya habíamos escuchado algo similar con las semillas de lino y por eso se habla con expertas para que digan si esto tiene sentido en base a la evidencia científica de este tipo de propuestas.

¿Hace el plátano efecto tensor?

La piel del plátano puede tener ciertos beneficios sobre la piel. Sobre todo, "puede mejorar los niveles de hidratación, hacer efecto antiinflamatorio y ser un aporte de antioxidantes gracias a su riqueza en vitaminas", establece Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga de Byoode. Ahora bien, todo esto tiene matices, ya que la experta se refiere a que "estos beneficios se pueden obtener a partir de cosméticos cuya formulación tengan los extractos bien realizados y estabilizados. La cáscara como tal no aportará estos beneficios, ya que no conseguirá penetrar en los tejidos", añade.

Esto ocurre porque "la piel tiene una serie de mecanismos y barreras que impiden que penetren los ingredientes por sí solos como herramienta de autoprotección. Por eso, se trabajan en laboratorio para vehiculizarlos y asegurar que pasan la barrera hidrolipídica de la piel. Ese es el motivo por el que la cosmética casera no suele tener tantos efectos", analiza Marta Agustí, directora técnica de Boutijour. En esta línea, ¿puede tensar la cáscara de plátano para reducir la sensación de las arrugas? "La realidad es que no. La piel de plátano puede dejar una película sobre la piel que quizás dé una sensación placentera, pero no penetrará en la dermis en ningún momento ni podrá trabajar la tensión de los músculos faciales, como sí hacen estos moduladores", analiza Ana Yuste, asesora facial de Purenichelab.com.

¿Puede la cosmética sustituir al bótox?

Es difícil, puesto que "los moduladores como la toxina botulínica trabajan a nivel muscular, creando una tensión que evita la movilidad del músculo y que hace que se reduzcan visiblemente las arrugas", explica Mireia Fernández, directora técnica de Omorovicza. Sin embargo, a la larga, hay cosméticos que sí pueden ayudar, y mucho, en la firmeza del rostro. Uno de los ingredientes estrella que añadir en la lista de favoritos es el DMAE. "El DMAE es un activo cosmético que es precursor de los transmisores cerebrales que mandan mensajes a los músculos para que se mantengan tonificados. Es de los pocos ingredientes que sí consigue, a la larga, trabajar a nivel muscular, apoyando la firmeza de los tejidos", explica Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD.

High Potency Face Finishing & Firming Toner, de Perricone MD, es un tónico con DMAE, uno de los activos cosméticos reafirmantes más populares por su efecto flash, pero, además, sus resultados no solo se perciben al momento, también van aumentando conforme lo vayamos aplicando. Con aroma a rosas, elimina suavemente las células muertas de la piel y limpia los poros de impurezas, grasa y suciedad a la vez que reduce la apariencia de poros dilatados. 44 € en Perriconemd.es

Dicho esto, hay otra serie de activos cosméticos que también pueden ayudarte a que la piel se vea más joven y tersa. Se trata de todos aquellos que consiguen hacer que el propio tejido produzca nuevo colágeno y elastina como lo hacía cuanto era joven. "Algunos de los activos más efectivos para regenerar la piel a nivel celular y promover la síntesis de colágeno son los retinoides, como el retinol o el retinal, los hidroxiácidos, la vitamina C o los péptidos antiedad", aclara Estefanía Nieto, directora técnica de Medik8.

Brightening Sprouts Ecstasy, de Byoode, suero formulado con tres tipos de vitamina C al 10%: Magnesium Ascorbyl Phosphate, Sodium Ascorbyl Phosphate, Ascorbyl Glucoside que generan síntesis de colágeno y elastina. Este suero es ideal para todo tipo de pieles, pero especialmente para las más propensas al acné o grasas, ya que suelen alterarse con otras formas de vitamina C. 55 € en Byoode.com

r-Retinoate de Medik8 incluye r-Retinoato, una molécula 8 veces más potente que el retinol y que además se puede usar mañana y noche y no requiere período de adaptación. No irrita y es perfecto incluso para pieles sensibles. 189 € en Medik8.es

Gold Rescue Cream de Omorovicza es una crema intensamente nutritiva con polipéptidos encargados de fortalecer la elastina y el colágeno para revitalizar y reafirmar la piel. Además, cuenta con escualano, que mejora la salud de la piel y trabaja sobre la barrera hidrolipídica y oro coloidal, que trabaja sobre el ADN de la piel y evita los microdaños celulares. 255 € en Purenichelab.com

La crema hidratante Snow Lotus Lifting Cream de Boutijour incorpora extractos botánicos y manteca de karité, que aseguran una hidratación profunda y completa. Además, su fórmula incluye péptidos de soja, que estimulan la síntesis de colágeno y elastina para una piel más firme y elástica. 64 € en Purenichelab.com

AM Ambari Active10 Essence es una esencia que se usa de dos a tres veces por semana y exfolia la piel con un 10% de alfahidroxiácidos, concretamente, ácidos glicólico, láctico, málico y tartárico, suaves, pero eficaces al mismo tiempo. Ayudan a exfoliar y restaurar la superficie de la piel, dejándola más suave y con un tono más uniforme. Además, destaca el hongo seishi que es responsable de proteger la piel de los radicales libres y de factores de estrés ambiental como la contaminación y el humo. 105 € en Purenichelab.com