La alcaldesa de Paris, Anne Hidalgo, recibe al escritor David Castillo, autor de la exitosa novela 'As de Corazones'

El autor confirma que en unas semanas estará disponible la versión en francés y que prevé el lanzamiento de su próximo trabajo 'La vida en tiempos de guerra' para el día 23 de abril, Día del Libro y Diada de Sant Jordi "Conseguir que la alcaldesa de una de las ciudades más importantes de Europa en plena organización de los Juegos Olímpicos Paris 2024 te reciba no debe ser tarea fácil". Sin embargo, si el autor de 'As de Corazones' lo ha conseguido es claramente porque la novela lo merece.

Hace más de seis meses que la novela se publicó y sigue arrasando: presentaciones continuas, recepciones oficiales, buenas reseñas de los lectores y de los críticos, y acaricia constantemente el ranking de los más vendidos en su categoría en la plataforma Amazon.

Castillo en declaraciones en exclusiva, ha indicado que Anne Hidalgo es una bellísima persona con la que podría haber seguido hablado durante horas. "Tiene una historia personal preciosa cargada de retos y emociones que me mantenía pegado al sillón escuchándola", pero es que además el escritor afirma "entiendo que haga tantos años que es alcaldesa, porque es lo que todos los políticos deberían ser, una persona con ganas de trabajar por sus ciudadanos y con su ciudad y el mapa de actuaciones en su cabeza".

El escritor y la alcaldesa charlaron durante más de media hora en el despacho oficial de Anne Hidalgo en el Hotel de Ville (Ayuntamiento de Paris). Fue una conversación muy cercana y distendida donde ambos compartieron su historia personal con la ciudad de Paris y donde ambos emplazaron a encontrarse de nuevo en breve, posiblemente cuando se lance en las próximas semanas la versión en francés de la novela: 'As de Coeurs'.

Castillo aprovechó también para explicarle a Hidalgo que ya ha entregado su próximo trabajo a la editorial Universo de Letras de Grupo Planeta que será un libro donde 26 personas, entre ellas el mismísimo Volodimir Zelenski, explicarán las consecuencias que la guerra de Ucrania ha tenido en sus vidas. Sin duda, promete ser otro éxito editorial.

Se recuerda que se puede encontrar toda la información sobre David Castillo en su página web oficial www.davidcastillo.net o en sus redes sociales.