MyWay presenta su línea de cafés con etiqueta personalizable

Corren malos tiempos para la originalidad. Parece que está todo inventado y que las nuevas ideas no son más que refritos de lo que ya existe, encontrar ideas innovadoras se convierte en una tarea cada vez más complicada. Sin embargo, en medio de este panorama, Cafes MyWay irrumpe como un oasis de creatividad: Cafés completamente personalizables, el regalo perfecto para el día del padre La idea innovadora es convertir un regalo para un aficionado al café en algo personal y único, pudiendo seleccionar desde el tipo de grano hasta la creación de una etiqueta que puede llevar una foto, un mensaje especial o un diseño único. Con un poco de imaginación se tiene un regalo que seguro que no se había visto hasta ahora.

Nada más aterrizar en la web se nota que se cuida mucho la imagen. El diseño de las etiquetas está dibujado a mano y el café es de especialidad, seleccionado por un experto barista y siempre recién tostado aquí en España. Un regalo personalizado y original, pero también de mucha calidad. Pero lo más interesante es cuando se selecciona una de las opciones personalizables, y es entonces cuando redirige a una pantalla en la que se pueden añadir frases, elegir el tipo de letra, incrustar una foto... Si se tiene algo que decir a un ser querido, no hay mejor manera que dejárselo bien visible en el café que preparará cada mañana.

Este Día del Padre, MyWay se posiciona como la opción ideal para quienes buscan ir más allá del regalo convencional. Un regalo que no solo lleva un mensaje, sino que también ofrece una experiencia personalizada y disfrutable en cada sorbo. Para aquellos que buscan un regalo totalmente novedoso, Cafes MyWay ofrece la solución perfecta, combinando un café de especialidad de la mejor calidad con un toque personal inigualable.

Propuestas como esta hacen mucho más sencillo encontrar un regalo para fechas señaladas como la que se acerca y, aunque es fácil hacerse una idea de lo que ofrecen, lo mejor es pasarse por la web y comprobar de primera mano su propuesta.