El Mercado del Juguete de Madrid presenta la fusión más inesperada, Tramperos de Connecticut y Cybertronica

Madrid, marzo de 2024 - El Mercado del Juguete de Madrid, conocido como la meca de los coleccionistas y aficionados al juguete antiguo, custom y de colección, está a punto de llevar la diversión a otro nivel el próximo 23 de marzo. Es una experiencia que mezcla épocas y mundos tan distintos como los tramperos de Connecticut y los Transformers.

¡Dioramas que viajan en el tiempo con Playmobil! La Asociación Madrileña de coleccionistas de Clics AmClicks ha desenterrado tesoros de épocas pasadas con el nuevo diorama de Playmobil: "Tramperos de Connecticut". Con 300 piezas customizadas, este montaje sumergirá a las personas en la década de 1825-1830, cuando los tramperos exploraban los densos bosques en busca de pieles valiosas. Desde campamentos temporales hasta técnicas de rastreo, cada detalle refleja la vida nómada de estos aventureros.

¡Se podrá revivir la historia y descubrir la red comercial que marcó el desarrollo económico de Connecticut, todo ello con la magia de Playmobil!

Despedirse de Cybertron en el Centro Comercial Valdebernardo Los amantes de los Transformers no pueden perderse la última oportunidad de sumergirte en el mundo de Transformers: Un Viaje a Cybertron. 7 dioramas en 7 vitrinas de 1.5 metros cada una te llevarán a escenas impresionantes que capturan la esencia de los icónicos personajes y su vasto universo. Es posible acompañarles en este viaje épico antes de que se cierre este portal dimensional en el Centro Comercial Valdebernardo.

Mercado del Juguete de Madrid: donde la diversión no tiene edad Desde su nacimiento en 2007, el Mercado del Juguete de Madrid ha crecido para convertirse en una de las citas más importantes del calendario nacional de eventos relacionados con el juguete antiguo, custom y de colección. Con más de 30 expositores, el mercado ofrece una amplia variedad de juguetes, desde clásicos como Playmobil, Barriguitas y Lego, hasta rarezas como miniaturas, figuras de acción y Funko Pop.

¡Sábados de diversión familiar garantizada! Con entrada y parking siempre gratuitos, el Mercado del Juguete de Madrid se ha convertido en una opción familiar para los sábados de cada mes. En este lugar se puede descubrir la magia de los juguetes que han marcado generaciones y épocas, donde la diversión no tiene edad.

Día 23 de marzo.

C.Cial Valdebernardo Blvr. De José Prat, 35, 28032 Madrid.

De 10.00 a 20:00 horas.

Entrada y parking gratuitos.

Metro: M 9.

Tren: C2, C7, C8.

Bus: Líneas 130, 331, 71, 8, E4.

Para obtener más información sobre los expositores, las categorías de juguetes disponibles y cualquier otro detalle, se anima a los interesados a contactar a través del correo electrónico