¿Qué es el IGIC?, por GotelGest.Net

Muchas empresas y autónomos tienden a confundirse con el impuesto canario, también conocido como IGIC.

Todo esto se debe a que en las Islas Canarias no existe el IVA, sino que en su lugar se paga un impuesto que grava el consumo y que está ligado directamente con su actividad.

El IGIC y la manera correcta de calcularlo El nombre IGIC corresponde a las siglas de Impuesto General Indirecto Canario. Este básicamente consiste en un impuesto que grava el consumo de productos y servicios en las Islas Canarias, con un alcance que comprende todas las islas del archipiélago, así como su espacio aéreo y hasta 12 millas náuticas alrededor del mismo. En otras palabras, se trata del equivalente al IVA que se utiliza tanto en la Península como en Baleares, solo que los tipos impositivos del IGIC son considerablemente inferiores en comparación a este último. No obstante, en términos específicos, actualmente existen 6 tipos de IGIC. Cada uno de ellos tiene variaciones con respecto a los demás. Estas variaciones vienen dadas según el sector, el grado de necesidad o los bienes y servicios en concreto.

Para calcular el IGIC hay que aplicar un porcentaje sobre el precio de venta de los productos o servicios, el cual variará de acuerdo a la categoría a la que pertenezca cada uno de ellos. En otras palabras, hay que seguir los mismos pasos para calcular el IVA, solo que en el IGIC hay un mayor número de tramos, con lo cual hay que aplicar el porcentaje correspondiente sobre la base imponible del servicio o producto vendido.

Para productos de la categoría 1, el porcentaje aplicable es del 4 %. Para los de la categoría dos, un 7 %; y para la categoría 3, un 8 %.

¿Cómo se aplica el IGIC en las ventas en línea? El IGIC debe aplicarse igualmente sobre los productos y servicios que se venden en línea. En el momento de realizar el pago, el contribuyente tendrá que hacerse cargo del impuesto general del 7 %, así como de otros cargos adicionales en caso de que existan. Hay que considerar que toda empresa de venta libre en el archipiélago está obligada por la ley a cobrar el impuesto canario a sus clientes. Esta, además, debe reflejarse en la factura, en el momento del procesamiento de la compra en línea.

