La diseñadora aragonesa Elena Navarro triunfa en la París Fashion Week 2024

Ocho vestidos de novia de la firma aragonesa Elena Navarro Atelier han desfilado en la semana de la moda de París de la mano de Flying Solo, una organización dirigida a diseñadores independientes.

En la Galería Borbón de la capital francesa y, delante del resto de diseñadores y centenares de personas apasionadas por el mundo de la moda, la aragonesa ha presentado su nueva colección, Fever, bajo 8 looks nupciales.

Estos diseños, inspirados en la década de los 70, simbolizan un momento revolucionario en la moda y las mujeres, quienes comenzaron a lucir prendas que rompieron de forma extraordinaria con todo tipo de estereotipos.

Un evento repleto de emociones, en el que la firma ha mostrado su línea constante de vestir a mujeres con carácter, capaces de derrochar fortaleza, personalidad y sensualidad. En su desfile, no han faltado sobre la pasarela diseños para las novias más atrevidas, con looks de dos y tres piezas, vestidos cortos y combinación de diferentes tejidos, así como otros de corte más clásico, pero siempre con un toque diferenciador.

“Ha sido muy emocionante poder enseñar al mundo mis diseños en la semana de la moda de París; sin duda, puedo decir que ha sido una de las experiencias más gratificantes de mi carrera profesional hasta el momento”, afirma Elena Navarro.

Así, la diseñadora ha tenido la oportunidad de mostrar a nivel internacional su compromiso con el medioambiente, en diseños que confecciona a medida y de forma artesanal en su atelier de novias en Zaragoza, dentro de su boutique Love Story. Un espacio donde surgen las ideas y conceptos que se desarrollan creando cuidadosamente prendas que hagan sentirse únicas a las novias en su día más especial, con una personalización absoluta del vestido.

Además, desarrolla colecciones de temporada donde fusionan las últimas tendencias en moda, con una confección delicada y artesanal en la que se cuida cada detalle, generando prendas de gran calidad. El método de trabajo siempre va unido a proveedores de ámbito local o nacional con el fin de dar valor a la marca España.

Un escenario perfecto, sobre el cual la moda aragonesa ha podido exhibir sobre la pasarela parisina su calidad y alto potencial fuera de nuestras fronteras.