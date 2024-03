Los errores más frecuentes al contratar coaching, de la mano del Grupo Santalá

El coaching es actualmente un recurso muy importante para muchas empresas, ya que ayuda a optimizar la manera en la que trabajan, se relacionan y se proyectan quienes conforman una empresa. Esto facilita el logro de objetivos, además de aportar muchas otras ventajas importantes para las compañías.

Sin embargo, a la hora de contratar coaching muchas veces se suelen cometer algunos errores que hace que no se logren los resultados esperados. La firma Grupo Santalá, con más de 20 años dedicados a la formación en Coaching Ontológico Personal, Organizacional, Coaching ejecutivo y capacitación de empresas, será quien explique a continuación algunos de los errores comunes al contratar coaching.

Los errores que no se deben cometer al contratar coaching para una empresa Un buen coaching es capaz de ayudar a una organización a identificar con precisión sus fortalezas y debilidades, con el fin de implementar los ajustes y las estrategias necesarias para lograr el éxito corporativo. No obstante, entre los errores más comunes que se cometen a contratar coaching destacan los siguientes.

En primer lugar, no tener bien definidos los objetivos y las necesidades para las cuales se requiere el apoyo de un coach. Sin claridad, se corre el riesgo de perder el tiempo y no lograr nada. En segundo lugar, contratar un coach solo por su precio, sin tomar en cuenta su experiencia y solidez. Hay que considerar que porque un coach sea caro no significa necesariamente que es bueno, así como uno económico quiere decir que no tiene experiencia. Un tercer error es no solicitar un título de reconocimiento o credenciales que acrediten que un coach está especializado en su área y que cuenta con los conocimientos necesarios para generar resultados. Otro error común es contratar solo a un coach solo porque es conocido y cobra menos que el resto. Un cuarto error es tener miedo a conocer a nuevos profesionales, y dar la oportunidad a coaches que están comenzando su carrera. Y por último, se puede mencionar el error de fijarse exclusivamente en las credenciales, y no considerar otros factores importantes, tales como su personalidad o estilo.

¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de contratar coaching? Teniendo en cuenta los errores anteriormente mencionados, Grupo Santalá ofrece algunas recomendaciones a considerar a la hora de contratar coaching. Lo primero es considerar siempre la solidez del coach, investigar a fondo su trabajo y corroborar su experiencia y efectividad. En segundo lugar, si bien las credenciales no lo son todo, es importante solicitar un título con reconocimiento. Si es posible, fijarse si el coach cuenta con credenciales internacionales de ICF o EMCC.

Finalmente, Grupo Santalá afirma que teniendo en cuenta todo lo anterior, se asegura un servicio de coaching excelente que traiga resultados favorables a la organización.

Es importante también saber que conforme al Código de Ética profesional, cuando un cliente no se encuentra satisfecho con el proceso o no ve los beneficios esperados, puede cerrar el contrato en el momento que lo desee. Por el contrario, se observa que cuando los resultados son favorables, la continuidad del proceso permite nuevos desafíos, posibles de alcanzar desde el compromiso y la idoneidad profesional